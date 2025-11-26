La Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba apura plazos y enfila su gran obra

El Consejo de Ministros ha aprobado el gasto de 391,5 millones, destinado a urbanizar la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), ubicada en el Polígono de la Rinconada y que tiene previsto entrar en funcionamiento en los primeros meses del 2029. Serán dos ... lotes simultáneos que durarán entre 19 y 36 meses, a contar desde que Defensa licite las obras y las empresas adjudicatarias firmen el contrato. Está previsto antes de 2026.

Se construirán un total de 34 edificios para aglutinar en Córdoba a once de los doce centros de mantenimiento del Ejército. En total, una superficie de 130.287 metros cuadrados de techo, distribuido en cinco grandes áreas.

Los dos grandes edificios que presidirán la BLET son el almacén (CABET) y el enorme taller (CEMSATET). El almacén será el corazón de la Base Logística. Contará con una superficie de 40.000 metros cuadrados. Además, su parte más impresionante, que sobresaldrá del resto de la nave, alcanzará una altura de 30 metros, como un edificio de 10 plantas.

Este complejo estará totalmente automatizado. Aquí se recibirán y almacenarán todos los pedidos de la BLET. Para su gestión, este área contará también con zonas de oficinas, desde donde trabajará gran parte del personal.

El almacén estará unido al enorme taller mediante un pasillo con vehículos automatizados. Ambos suponen el pulmón del recinto. Es un espacio de 125.000 metros cuadrados que servirá para la reparación y el mantenimiento de los vehículos de combate del Ejército. Tendrá numerosos box para que los equipos puedan trabajar en múltiples vehículos de forma simultánea.

Junto a ellos, en el área técnica de la BLET, se construirá una pista de pruebas para los vehículos de casi un kilómetro de longitud junto a un centro interno de ITV para revisiones. Los espacios estarán hipersensorizados e hiperconectados entre sí.

Estilo 'campus'

Por otro lado, el centro de mando presidirá el área dedicada a los servicios. Contará con dos plantas en exclusiva, junto a los alojamientos y su construcción se ha realizado siguiendo un modelo de 'campus universitario' y menos industrial que el resto del complejo. Destaca también entre los espacios una galería de tiro de 100 metros para tiro manual, sobre afuste y sobre vehículo.

La BLET busca ser totalmente independiente del exterior y para ello contará con edificios de todo tipo enfocados a lavandería, cocina, botiquín o centro de guardia el control de la seguridad. El objetivo es realizar también, en uno de sus tres accesos, un museo que repase toda la historia de la logística del Ejército español. Tendrá igualmente un área más recreativa con piscinas, centro sociocultural, pistas de juego de deportes de sala y gimnasio. Otro de los servicios será una guardería.

La BLET aspira a convertirse en un referente en autoconsumo y sostenibilidad. Para ello, el recinto incorporará miles de paneles fotovoltaicos distribuidos en la mayor parte de sus cubiertas, con los que se prevé generar hasta el 80% de la energía que demande esta auténtica 'mini ciudad'.

El complejo contará además con sistemas de geotermia y centrales térmicas de abastecimiento, así como con una balsa destinada a almacenar el agua de lluvia. La autosuficiencia se completará con edificios específicos para la gestión y reciclaje de residuos, que permitirán que el propio centro se recicle a sí mismo.

También merece ser destacados los edificios que componen el bloque tecnológico donde se aglutinarán los centros de ensayo, la calibración o el análisis. Sin olvidar el espectacular edificio de alojamientos con un gran comedor para el personal de la base. Será una zona con apartamentos muy similares a las habitaciones nobles de los hoteles.