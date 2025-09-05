Un barrio de Córdoba regalará más de 150 kilos de sardinas asadas este sábado

Córdoba se prepara para disfrutar de una de sus citas populares más esperadas. Este sábado, en el marco de la Velá de la Fuensanta, el barrio ofrecerá de manera gratuita una gran sardinada popular, en la que se repartirán entre 150 y 200 kilos de sardinas asadas, gracias a la colaboración de Mercacórdoba y la Asociación de Vecinos San José Obrero.

El evento, que comenzará a las 12.00 horas con una degustación de fruta fresca, se ha convertido en un evento que reúne a vecinos y visitantes alrededor de la tradición y la buena mesa.

Sardinas gratis hasta que se agoten

La cita principal tendrá lugar a partir de las 12.30 horas, cuando los parrilleros encenderán las brasas para comenzar el reparto de sardinas. La dinámica es sencilla: se entregan dos sardinas por persona cada vez que se acerquen a la mesa de reparto, y se podrá repetir tantas veces como se desee hasta que se agoten las existencias.

La previsión es que se consuman entre 150 y 200 kilos de pescado fresco, todo ello sin coste alguno para los que quieran probar. Y, aunque son muchas sardinas, se recomienda llegar pronto para no tener que esperar demasiado ni tener la mala suerte de que se acaben.

Como aperitivo, a las 12.00 horas se podrá disfrutar de una degustación gratuita de fruta fresca. Es una iniciativa pensada para promover hábitos saludables y refrescar el ambiente antes de que comiencen a servirse las sardinas.

La Velá de la Fuensanta es una de las fiestas populares más emblemáticas de Córdoba. Cada año, el barrio se llena de actividades culturales, religiosas y gastronómicas que giran en torno a la Virgen de la Fuensanta.

Entre ellas, la sardinada popular es una de las más concurridas y esperadas, convirtiéndose en punto de encuentro de familias y amigos que acuden a compartir una jornada festiva en un ambiente de convivencia.