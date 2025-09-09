El Barcelona y el Racing Club disputarán en Córdoba la final del Mundial de Clubes sub18

El Mundial de Clubes Juvenil 'Trofeo Al-Ándalus' ya tiene a sus dos finalistas. Tras una emocionante jornada de semifinales disputada en el El Arcángel, Racing Club y FC Barcelona han sellado su pase para la gran final, que tendrá lugar este miércoles en el estadio de la ciudad califal a las 22.00 horas.

La primera semifinal enfrentó a Racing Club y Real Madrid en un duelo ajustado que se decidió por la mínima. El conjunto argentino se impuso por 2-1, gracias a los goles de Bautista Ezequiel Pérez y Aquiles Valentín Mansilla. El Real Madrid, por su parte, maquilló el resultado en los últimos minutos con un cabezazo de Alejandro Manuel Mora, pero no fue suficiente para evitar la derrota.

En la segunda semifinal, el partido entre el FC Barcelona y el vigente campeón, Palmeiras, mantuvo la emoción hasta el último instante. El equipo azulgrana tomó la delantera con un doblete de Iu Martínez, pero la escuadra brasileña supo reaccionar y consiguió igualar el marcador a 2-2 con tantos de Juan Gabriel Ferreira Dos Santos y Juliano Viana.

La clasificación a la final se decidió en una frenética tanda de penaltis, donde el equipo culé demostró su aplomo y se impuso por 4-2. La final, que se disputará este miércoles por la noche, enfrentará a dos canteras de primer nivel, en un choque de estilos que promete un gran espectáculo para los aficionados.

Se espera que El Arcángel registre una gran entrada para presenciar un duelo de alta calidad, que no solo definirá al campeón, sino que permitirá a los espectadores ver en acción a algunas de las futuras estrellas del fútbol mundial.