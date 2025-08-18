Este bar de Córdoba es famoso por su tostada de manteca: esta es la receta secreta

En Córdoba, hablar de desayunos es hablar de molletes, buen café y tradición. Y si hay un lugar donde esa tradición se mantiene intacta, es el Bar La Mariqui, un local de Villarrubia que se ha convertido en parada obligada para los amantes de la manteca colorá. Allí, la receta casera ha pasado de generación en generación, y su fama trasciende el barrio.

«Manteca colorada hecha por nosotros», explica orgulloso Paquito, el camarero de toda la vida, que a sus 58 años de oficio se prepara para jubilarse el mes que viene.

La receta secreta

El secreto de esta manteca, según confiesa entre sonrisas el propio Paquito, está en la pringá de chorizo. «Lo 'averiguamos', lo metemos al frío y ya sale la manteca colorá», resume. Así, lo que para muchos es un simple acompañamiento se convierte en un producto de culto.

La manteca se sirve sobre un mollete y en forma de bola, un detalle que sorprende a quienes la prueban por primera vez. «Qué barbaridad, qué pintón, si es que las cosas que tenemos en Córdoba…», comenta Jossel al recibir su desayuno.

Más allá de la receta, la figura de Paquito es ya parte de la identidad del bar. Tras casi seis décadas detrás de la barra, conoce a cada cliente, recuerda pedidos de memoria y transmite la esencia de un negocio que ha resistido el paso del tiempo. «El mes que viene me jubilo», dice con una mezcla de orgullo y nostalgia.

Desayuno completo por 4,30 euros

La experiencia no se queda solo en la tostada. En el Bar La Mariqui, un desayuno completo incluye café, agua, zumo y mollete con manteca colorá por 4,30 euros. Un precio imbatible que mantiene vivo el espíritu de los bares de barrio: calidad, abundancia y cercanía.

El vídeo que ha circulado en redes sociales lo describe con cariño: «Restaurante local de Villarrubia de Córdoba, donde disfrutamos de una manteca colorada casera y una pringá de chorizo hechas con mucha pasión por los dueños, quienes han trabajado toda su vida en este negocio familiar.»

El Bar La Mariqui demuestra que no hace falta sofisticación para conquistar paladares. Una buena materia prima, el saber hacer de toda la vida y la hospitalidad de quienes lo regentan son suficientes para convertir un desayuno en una experiencia memorable.

