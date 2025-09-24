Suscríbete a
Vueling: despegue del aeropuerto

El combustible que hace que tome altura es desgraciadamente poco habitual: la cooperación institucional

El aeropuerto de Córdoba pulveriza registros: un 81% más de pasajeros en agosto y un total de 14.042 en lo que va de año

Pasajeros bajando del primer vuelo de Vueling que aterrizó en Córdoba
Pasajeros bajando del primer vuelo de Vueling que aterrizó en Córdoba valerio merino
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

El aterrizaje de Vueling en el aeropuerto desde el pasado jueves de forma indefinida -es la primera aerolínea que se establece permanentemente en la nueva etapa de esta infraestructura de comunicaciones- con una ruta a Barcelona es otra señal positiva que lanza el aeródromo. ... La llegada de esta compañía tiene una gran importancia para estas instalaciones y para la ciudad: se ahonda en la rentabilización de un equipamiento cuya modernización ha supuesto una inversión enorme -más de 80 millones-; pone a disposición de los residentes en la provincia una fácil comunicación con una gran urbe; facilita la llegada de turistas -el itinerario activado permite conectar con 178 destinos del mundo- y tiende un puente aéreo con un potente polo económico.

