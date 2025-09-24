El aterrizaje de Vueling en el aeropuerto desde el pasado jueves de forma indefinida -es la primera aerolínea que se establece permanentemente en la nueva etapa de esta infraestructura de comunicaciones- con una ruta a Barcelona es otra señal positiva que lanza el aeródromo. ... La llegada de esta compañía tiene una gran importancia para estas instalaciones y para la ciudad: se ahonda en la rentabilización de un equipamiento cuya modernización ha supuesto una inversión enorme -más de 80 millones-; pone a disposición de los residentes en la provincia una fácil comunicación con una gran urbe; facilita la llegada de turistas -el itinerario activado permite conectar con 178 destinos del mundo- y tiende un puente aéreo con un potente polo económico.

A esto se suma que Binter, que tomó tierra en abril de 2025 para operar inicialmente hasta octubre, ha ampliado sus vuelos a Gran Canaria por ahora hasta septiembre de 2026. Y en la hoja de ruta del aeropuerto este verano, como sucedió en el de 2024, ha vuelto a aparecer Air Nostrum, que unió nuestra tierra con Palma de Mallorca durante el estío recién finalizado.

En las estadísticas, ya se refleja claramente la estela que deja el aeródromo tomando altura: hasta agosto, sumó 14.042 pasajeros. Este guarismo rompe la barrera del sonido para alejarse de la cifra registrada en idéntico periodo de 2024 con un vertiginoso crecimiento del 126%. Y hay que reseñar que la cantidad alcanzada en los ocho primeros meses se queda cerca de igualar a la que se dio en la suma de todo 2023 y 2024.

El combustible que ha hecho despegar a esta infraestructura de comunicaciones es uno desgraciadamente poco habitual: la cooperación institucional. Por un lado, el Gobierno lleva invertidos más de 80 millones en el proceso que permitió remodelar el aeropuerto y dotarlo de las condiciones para que regresaran los vuelos regulares. Por otro, Junta, Ayuntamiento y Diputación se han zafado para captar aerolíneas. Que no se nos olvide que no ha sido una tarea fácil. Porque, pese a que la reforma se inició en 2009, hasta 2023 el aeródromo sólo emitía mensajes de 'mayday' y todo el trabajo realizado parecía ir a estrellarse contra el fracaso más absoluto.

Ahora, hay que pedirle a quienes pilotan esta resurrección que redoblen sus esfuerzos. Gobierno regional, Consistorio y la institución provincial deben tratar de lograr más compañías que operen desde aquí. Y el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene que continuar con las mejoras en el aeropuerto, empezando por la implantación del control de pasaportes para poder acoger vuelos de fuera del espacio 'Schengen' (cubre básicamente la UE). Es la forma de que el viaje que ha empezado el aeródromo no sufra turbulencias y acabe aterrizando en el éxito total.