La Ronda Norte es un claro exponente de los problemas que tienen las grandes obras en la capital para arrancar y meter quinta marcha: eternos estudios previos; innumerables anuncios fallidos -por ejemplo, la Junta, con el PSOE al frente, aseguró que se licitaría en 2010- ... y choque con restos arqueológicos. En el caso de esta infraestructura viaria, que haya habido que echarle el freno por haberse descubierto importantes vestigios mozárabes ha sido una sorpresa... histórica.

El hallazgo dio la cara cuando los trabajos, de un más que considerable presupuesto -29,6 millones-, estaban en la recta final de su adjudicación. De hecho, ya están seleccionadas AZVI y Acsa para que los ejecuten. Los restos de valor aparecieron tras unas primeras catas de la Junta, desarrolladas de septiembre a noviembre de 2024, que no detectaron nada relevante en la traza de la que será primera fase de la Ronda Norte. En marzo de 2025, con las obras ya avanzando en su proceso de licitación, Urbanismo -ambas Administraciones se repartieron las tareas arqueológicas- contrató una segunda investigación de los suelos sobre los que se hará una renovada avenida de la Arruzafilla.

Es llamativo que estos trabajos mostraran la precisión de un neurocirujano -sus autores han dejado por escrito en un informe que sólo han podido «excavar o conocer unos 820 metros cuadrados de los 5.000» que tendría el yacimiento- para aflorar lo que queda de una iglesia y dos conventos, que conformaban un complejo religioso y cuya cronología va de los siglos VIII al IX.

Fomento alega que actuó de la manera en la que se hace habitualmente en proyectos en los que no existen restos arqueológicos catalogados en la zona de construcción de forma previa a la licitación. Descubierto lo descubierto, sería bueno que revisara su mecanismo de planificación en este tipo de obras en las que nuestro magnífico pasado puede acelerar hasta colocarse a la altura del presente.

Pero eso es una reflexión más a futuro. En la actualidad, el Departamento dirigido por Rocío Díaz tendrá que hacer carburar una solución que garantice la preservación -y su necesario estudio previo- de los relevantes restos que han emergido junto a la avenida de la Arruzafilla con la primera fase de la Ronda Norte. Porque acometer esta infraestructura viaria es igual de importante que salvaguardar este hallazgo. La ciudad la necesita para avanzar en el cierre del anillo viario, cuya ejecución será algo que se estudie en los libros de la historia reciente de Córdoba; aunque sólo sea por las décadas y décadas que va a necesitar.

Es obligación de las Administraciones preservar el descomunal legado que nos dejaron nuestros antepasados pero ello debe circular en paralelo con el progreso de la capital. A la Junta le corresponde hallar la solución idónea para que no se nos cale ni esta importante vía ni la preservación de los vestigios encontrados.