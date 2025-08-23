Suscríbete a
Santa Bárbara y Don Lorenzo

En mitigar aquí los efectos del cambio climático,no deben admitirse relajaciones si hay veranos en los que el termómetro no asfixia tanto

Córdoba, en el umbral del récord: 14 días con más de 40º en lo que va de agosto

Un hombre se refresca en Córdoba durante la última ola de calor
Un hombre se refresca en Córdoba durante la última ola de calor á. Rodríguez
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

En este país, somos muy dados a acordarnos de Santa Bárbara cuando truena. Procuremos en estos días de oasis -esperemos que no sea un espejismo y lo peor ya haya pasado- que en Córdoba no nos acordemos sólo de Don Lorenzo cuando achicharra, y ... cada vez lo hace más tiempo y con mucha intensidad. Baste recordar que, como acaba de publicar ABC, la última ola de calor nos regaló en lo que va de agosto 14 días con más de 40 grados, cifra en el umbral del récord en el citado mes.

