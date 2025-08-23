En este país, somos muy dados a acordarnos de Santa Bárbara cuando truena. Procuremos en estos días de oasis -esperemos que no sea un espejismo y lo peor ya haya pasado- que en Córdoba no nos acordemos sólo de Don Lorenzo cuando achicharra, y ... cada vez lo hace más tiempo y con mucha intensidad. Baste recordar que, como acaba de publicar ABC, la última ola de calor nos regaló en lo que va de agosto 14 días con más de 40 grados, cifra en el umbral del récord en el citado mes.

Y desgraciadamente todo apunta a que el termostato aún tiene margen de incremento. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha advertido de que la probabilidad de que en ciudades como la nuestra el mercurio se plante en los 50 «será muy real a partir de mediados del siglo XXI». Por todo ello, es fundamental que el Ayuntamiento redoble sus esfuerzos contra las altas temperaturas. Son necesarios más toldos, incrementar la sombra de la arboleda -aquí, como hace ya Capitulares, hay que dejar de poner tanto el foco en el número de ejemplares y centrarlo más en cuál es el volumen de su copa-; que el gobierno municipal no afloje el paso en la creación de grandes parques; uso sistemático en las obras de los materiales más adecuados o estar especialmente pendiente de ayudar a todos los vecinos que tienen dificultades económicas para poner el aire acondicionado o que directamente no disponen de él.

Como los fondos municipales dan para que lo dan, el equipo rector del Consistorio tendrá que darle la brasa a la Junta, al Ejecutivo central y la UE para que dirijan la manguera de la pasta hacia aquí y nos ayuden a no derretirnos. Se trata de hacer una ciudad más amable para los que vivimos aquí pero también para quienes nos visitan.

Con las buenas perspectivas que tiene nuestra tierra con la Base Logística, que no se nos olvide la importancia que tiene el turismo para la economía local. No podemos limitarnos a confiar, cuando sabemos que Don Lorenzo aumentará su castigo en los próximos tiempos, en que nuestra descomunal oferta patrimonial y unas tarifas bajas de los alojamientos serán suficientes para que los deseos de los viajeros de acudir aquí en verano no se nos achicharren.

En esta última línea de trabajo, es especialmente interesante el proyecto del Ayuntamiento para crear el jardín del Campo Santo de los Mártires -su coste estimado será de 1,9 millones-, en el epicentro monumental de la ciudad, que aglutina a los viajeros -será igualmente positivo para los vecinos de la zona-. Cada paso dado para mitigar los efectos del cambio climático, es uno en la dirección correcta. Debe ser un caminar firme, que no admita distracciones y relajaciones si hay veranos en los que el termómetro no asfixia tanto.