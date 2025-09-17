Suscríbete a
Ollerías: reforma de sentido común

Esta remodelación lleva ya mandato y medio dando vueltas por la actualidad municipal, porque Bellido se comprometió a ella en 2019, cuando aún era alcaldable

Baltasar López

En las entrevistas de arranque de curso, el alcalde, José María Bellido, ha marcado como uno de los hitos de su caminar en los próximos 365 días la reforma de la avenida de las Ollerías. Plantea que será mucho más verde -incluidas ... medianas vegetales-, con menos tráfico y con más zonas para los peatones. Puro sentido común, que en política, como en la vida, no siempre es el más común de los sentidos. Y menos en estos tiempos en los que la polarización y la vociferación campan a sus anchas por la cosa pública. De hecho, una de las claves del éxito entre los votantes de este regidor es lo que afortunadamente le gusta transitar por la lógica.

