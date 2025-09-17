En las entrevistas de arranque de curso, el alcalde, José María Bellido, ha marcado como uno de los hitos de su caminar en los próximos 365 días la reforma de la avenida de las Ollerías. Plantea que será mucho más verde -incluidas ... medianas vegetales-, con menos tráfico y con más zonas para los peatones. Puro sentido común, que en política, como en la vida, no siempre es el más común de los sentidos. Y menos en estos tiempos en los que la polarización y la vociferación campan a sus anchas por la cosa pública. De hecho, una de las claves del éxito entre los votantes de este regidor es lo que afortunadamente le gusta transitar por la lógica.

Porque el hecho de que proponga que esta vía tenga más arboleda encaja con la imperiosa necesidad que tiene Córdoba de combatir las altas temperaturas, que irán dejando cada vez más huella en la ciudad por culpa del cambio climático. Tampoco le debe chirriar a nadie que esta arteria, una vez que se transforme por completo con una inversión de 2,16 millones, tenga un carácter más peatonal. Ello debe incluir también, como demandan quienes viven allí, la remodelación del viario de los soportales. Sufre de falta de mantenimiento y está salpicado por una serie de rampas más propias de una prueba del 'Grand Prix' -y no son ninguna broma para los mayores o para las personas con movilidad reducida- que de la accesibilidad que debe tener una urbe en el siglo XXI.

En cuanto a lo de reducir el tráfico, los habitantes de la zona le tenderán una autopista de aprobación a la medida. Eso si, en materia de movilidad, lo que han dejado claro los vecinos de este espacio es que no quieren que con las obras se pierdan plazas de aparcamiento. Al gobierno municipal le corresponde ahora encajar esas demandas ciudadanas y otras en su proyecto. Y no es la única tarea que tiene por delante.

Desde que el PP regreso a la Alcaldía a mediados de 2019 con Bellido como cabeza de lista, ambos han mostrado habilidad para poner de nuevo en pie y llevar a la meta actuaciones que acumulaban demasiado tiempo de sedentarismo. Conseguido eso -que no es poco-, hay que pedirles que hagan lo que es un más difícil todavía en Córdoba, teniendo en cuenta lo que es habitual aquí: que consigan que los proyectos a ejecutar aprieten el paso y tomen velocidad para hacerlos realidad; empezando por la avenida de las Ollerías.

No olvidemos que esta remodelación lleva ya mandato y medio dando vueltas por la actualidad municipal, porque Bellido se comprometió a ella en 2019, cuando aún era alcaldable. Es decir, que lo que estamos esperando es que a la gestión municipal se le metan más marchas y que a esta vía le florezca el verde y metros cuadrados peatonales lo antes posible.