El desembarco de Sanitas en parte de lo que fueron los suelos de la residencia sanitaria Teniente Coronel Noreña nos da para un particular 'Cuéntame'. Este hospital fue el hilo conductor de las historias de muchos cordobeses: abrió en 1957 y dejó de funcionar ... en 1982. Cuando cerró, lo que no podían intuir los habitantes de la capital es que, primero, el inmueble y, luego, el solar que dejó su derribo iban a seguir ocupando capítulos en la historia de la ciudad.

Porque lo de la demolición del edificio fue una de esas historias para no dormir que nos brindan las Administraciones. Ayuntamiento, Junta y Gobierno central protagonizaron un culebrón hasta que lograron desbloquear el aprovechamiento de una enorme parcela (19.725 metros cuadrados) en una zona que se fue configurando como de expansión de nuestra urbe -una trama interesante fue la del interés del Ejecutivo autonómico por implantar allí la Ciudad de la Justicia, pero se quedó en nada-. La telenovela pareció echar el telón el 27 de septiembre de 2004, cuando comenzó el derribo.

La Junta se quedaba 9.000 metros para un centro de salud y otros 6.325 se reservaban para un uso idéntico; la Tesorería de la Seguridad Social era dueña de 2.450 para construir una nueva sede y el Ayuntamiento disponía de 1.950 para acometer un equipamiento para los vecinos de la zona. Todo el mundo salía ganando y se conformaba una manzana de servicios en favor del ciudadano. ¿'Happy end'?

Para nada. Quedaban aún muchísimas temporadas de 'Noreña'. De todos aquellos proyectos, sólo se hizo el centro de salud Castilla del Pino. Es decir, a día de hoy, están sin ocupar el 54% de los suelos que dejó libre el derribo de la vieja residencia. Por el camino, equipamientos que iban a ir allí se quedaron en una pausa eterna -el del Consistorio- o se cancelaron. El más sonado fue Torre Poniente, que el Gobierno regional quiso hacer en la reserva de suelo sanitario. En 2006, aún en pleno boom económico y cuando todos nos creíamos ricos de 'Dallas' o 'Falcon Crest', se diseñó el que iba a ser edificio más alto de Córdoba (56 metros). Iba a albergar cinco delegaciones provinciales y costaba 75 millones. La recesión de 2008 la tumbó y la Junta acabó entregando el suelo al Estado. La Tesorería de la Seguridad Social, por su parte, se llevó a un eterno fundido a negro su nueva sede. Al menos, permitió el uso de la parcela prevista para ella: la vendió.

Son los terrenos sobre los que ahora levantará Sanitas un complejo integral, al que destinará 25 millones: tendrá centro médico, clínica dental y residencia mayores. Además de realizar una potente inversión y crear empleo -serán 140 puestos de trabajo-, ayudará a cubrir hueco en la gigantesca parcela de Noreña. En ella, las Administraciones están protagonizando tanto para tirar el viejo hospital como para ocupar sus suelos un dramón que hace que a los cordobeses se nos salten las lágrimas.