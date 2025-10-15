Suscríbete a
Luces y sombras en Córdoba

Estamos entre el deslumbrante y bello Vía Crucis Magno y el apagón del Estado en el Norte al no incluir su línea de alta tensión en las inversiones 26/30

Baltasar López

Córdoba se movió la pasada semana entre luces formidables y sombras aterradoras. Las primeras las encendió el Vía Crucis Magno y las segundas nos las descargó el Gobierno central al comunicar que el Norte no ha sido incluido en su planificación de la red ... eléctrica 2026/2030. En cuanto a esto último, aquí nadie puede entender que la mejora de la potencia eléctrica para el Guadiato y Los Pedroches haya sufrido otro apagón, porque ya se intentó sin éxito que se acometiera en el vigente plan de inversiones del Estado en esta materia. Al escribir 'nadie', no trato, lectores, de recurrir a un fogonazo de exageración. La demanda de una línea de alta tensión para la parte septentrional la plantean los ayuntamientos de la zona, la Junta, la patronal y los sindicatos.

