Córdoba vivió la pasada semana una sacudida empresarial y sentimental. Grupo Piedra y El Jamón anunciaron un acuerdo por el que la segunda compra a la primera. En la dimensión económica, la firma onubense adquiere una compañía con 67 tiendas -con sus distintas enseñas ... al cierre de 2024 era la segunda cadena de supermercados con mayor superficie de venta en nuestra provincia-, más de 800 empleados y unos 155 millones de facturación el pasado año, alcanzados con dos ejercicios de importante crecimiento. En lo emotivo, sus establecimientos llevan implantados toda la vida en los lineales de los recuerdos de muchos cordobeses. Porque nacieron de un modesto mostrador de un local de la Viñuela allá por 1968 y acabaron expandiéndose por toda la urbe.

Ha sido una decisión difícil para la familia Piedra pero, escuchando las razones dadas por los dos hermanos, Javier y José Antonio, que dirigen este conglomerado -tiene presencia también en la construcción y la gestión inmobiliaria, así como en la agricultura (aceite)-, se antoja que han hecho lo que debían. El principal motivo ha estado en la dinámica del sector: manda la concentración empresarial y el tamaño de Piedra le iba a hacer cada día más complicado librar la batalla. Apuestan por un movimiento con otra firma familiar de mayor tamaño, con la que ya tenían una afinidad previa, para despachar una operación que debe ser un 'win-win' para ambas partes, pero también para Córdoba.

Porque, según se explicó desde Piedra, el acuerdo garantiza los empleos -nuestra tierra no está para que le retiren ni uno del mercado- y la apertura de nuevos supermercados. Esto último hará sonar la caja registradora de nuestra economía. Todo ello es posible porque los responsables de esta cadena han tomado la compleja decisión de vender cuando ésta vive un momento excelente.

No han querido lanzarse a seguir una aventura en solitario que podía haber acabado mal para esta firma, lo que se hubiera traducido en una operación en otras condiciones. La factura hubiera sido entonces mala para la ciudad, sobrevolando la posibilidad de despidos y de cierre de tiendas que, como todo el comercio de proximidad, contribuyen a vertebrar los barrios y a que se mantengan vivos.

Lo ya escrito ayuda a que el pellizco en el corazón sea menor. Porque todo apunta a que sus marcas irán desapareciendo. Es una lástima. Y nos gustaría que los centros de decisión empresarial se mantuvieran aquí. Pero la realidad es otra y no deberíamos agotar las existencias de nostalgia. Porque hay motivos para reponer el optimismo. El relevo de Piedra lo toma otra compañía con una reconocida trayectoria y que sabe hacer muy bien las cosas. Ella mantendrá y ampliará la actividad de una firma importante para Córdoba. Eso es lo fundamental, más allá de que haya un logotipo u otro en la bolsa de nuestro supermercado.