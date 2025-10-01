Suscríbete a
Nos gustaría que los centros de decisión siguieran aquí. Pero lo fundamental es que Piedra le da el relevo a una firma de reconocida trayectoria

El Jamón compra la cadena cordobesa Supermercados Piedra y fortalece su posición en Andalucía

Una mujer sale de comprar en un supermercado de Piedra valerio merino
Baltasar López

Córdoba

Córdoba vivió la pasada semana una sacudida empresarial y sentimental. Grupo Piedra y El Jamón anunciaron un acuerdo por el que la segunda compra a la primera. En la dimensión económica, la firma onubense adquiere una compañía con 67 tiendas -con sus distintas enseñas ... al cierre de 2024 era la segunda cadena de supermercados con mayor superficie de venta en nuestra provincia-, más de 800 empleados y unos 155 millones de facturación el pasado año, alcanzados con dos ejercicios de importante crecimiento. En lo emotivo, sus establecimientos llevan implantados toda la vida en los lineales de los recuerdos de muchos cordobeses. Porque nacieron de un modesto mostrador de un local de la Viñuela allá por 1968 y acabaron expandiéndose por toda la urbe.

