Suscríbete a
ABC Premium

primera plana

Infiernos de primera y de segunda

Muchos cordobeses no tienen aire acondicionado o sufren serios problemas económicos para poder encenderlo

La ola de calor se extenderá en Córdoba hasta el martes 12 como mínimo

Una mujer observa aparatos de aire en un establecimento de Córdoba
Una mujer observa aparatos de aire en un establecimento de Córdoba abc
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Son las once de la noche. Me dispongo a salir a dar un paseo una vez que Don Lorenzo ha replegado el grueso de sus tropas después de otro día de castigo, aunque mantiene un reten, porque el termómetro marca 30 grados. En ... Las Tendillas, me topo con un padre que lleva a hombros a su hija pequeña. Él juguetea con ella. La deja caer por su espalda y se la coloca como si llevara encima un saco de patatas. La niña ríe. Y yo, por dentro, también lo hago porque aprecio en ese instante es la felicidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app