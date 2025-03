El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se subió al cuadrilátero del Salón de Plenos en el Debate del Estado de la Ciudad para poco más que entrenar. Porque era el único aspirante al bastón de mando que participaba en él. Desde hace semanas, la pelea de las municipales se libra en las calles. Con las encuestas muy de cara y sin rival, estaba claro que el regidor iba a vencer en esta sesión de balance.

Lo único que me sorprendió fue el que eligió como golpe de efecto contra la oposición, que aplicó la estrategia de «todo mal» para calificar la gestión del cogobierno de PP y Cs: que si no ha habido mejora respecto a 2019; que si ha sido un mandato fallido... El primer edil castigó el hígado (político; no se ofenda nadie) de sus contrincantes constatando el avance en materia urbanística con una enorme fotografía que muestra 21 grúas de promociones que se levantan en Poniente, zona de expansión residencial. Doctores tiene el alcalde en su esquina que habrán estudiado cómo aplicar cloroformo a sus oponentes. Pero, qué quieren que les escriba, esperaba otra cosa.

Es evidente que, cuando las constructoras pueden operar a ese ritmo, es porque el Ayuntamiento pone las condiciones para ello. Eso es lo que debe hacer. Lo que no era normal era lo del bipartito PSOE-IU, incapaz de cruzar guantes con los problemas de Córdoba, como la lentitud en la concesión de licencias. Aunque no se ha solucionado, sí ha habido en este ciclo municipal una mejoría en el otorgamiento de los permisos; sobre todo para los proyectos de más calado.

Para mí, cuando Bellido conectó la mano ganadora de este mandato, fue con la candidatura que impulsó para que nuestra urbe se fajara por la Base Logística, que logró. Es cierto que llegó a ese combate arropado por todos los partidos e instituciones. Pero igual de verdad es que, como los boxeadores, en el ring estaba solo. Una derrota no le hubiera venido bien a su pujante carrera y nos hubiera golpeado duro en un amor propio al que aún le dolía la Capitalidad de 2016. Pero el regidor no dudó. Vio una ocasión de tumbar el fatalismo que atrapaba a la ciudad. Y lo demás es historia. Córdoba captó un complejo militar llamado a revolucionar la economía local y noqueó al eterno pesimismo que la sobrevolaba.