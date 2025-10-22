Dediqué el domingo por la mañana a hacerme un maratón de Flora. Me gustó lo que vi. Especialmente bella me pareció la instalación del brasileño Wagner Kreusch, ganador de esta edición, que levantó en Viana una enorme ola vegetal y orgánica, con ... el agua como invitada estrella. Y me impresionó el montaje en el Arqueológico de la madrileña Paula Anta, que logró el segundo premio. Subvierte la lógica de nuestros patios en los que la arquitectura encierra a la naturaleza para crear una obra en la que esta última, en forma de ramas de árboles, se abre camino entre las paredes del museo.

Más allá de la turra con mi visión de las creaciones de este año, lo destacable es que esta cita ha vuelto a eclosionar en todo su esplendor. Así lo evidencian las colas que brotaron en sus sedes el fin de semana. Los números que arrojará esta edición, la octava, están aún acabando de germinar. Pero hay otras cifras recolectadas previamente que confirman su éxito. Un claro ejemplo de ello es un informe de la Universidad Loyola, que cifró en casi 47 millones el impacto con el que Flora regó la economía de Córdoba en 2024. En ese dato, se observan ramificaciones tan interesantes como un gasto inducido de los viajeros de 9 millones y un valor publicitario de 7,6. Esta institución académica le hizo la fotosíntesis a los guarismos para concentrar en una frase el efecto beneficioso del Festival Internacional de las Flores: «Juega un papel clave en la proyección cultural y turística de la ciudad».

Para alcanzar esos brillantes frutos, fue necesario que previamente la capital -fundamentalmente, el Ayuntamiento- supiera abonar esta cita cuando sus promotores, Zizai (firma que trabaja en la apertura de un cinco estrellas en la Calleja de las Flores), llegaron aquí para sembrarla. Nuestra urbe escuchó y tuvo la humildad de reconocer que alguien de fuera había tenido una idea lógica que podía triunfar pero que a ninguno de los de aquí se nos había ocurrido antes: sacarle un innovador esqueje a nuestra cultura de la flor, implantada entre nosotros gracias al concurso de los Patios.

El Consistorio le puso el fertilizante necesario en forma de patrocinio monetario -también hay apoyos de otras Administraciones y de entidades privadas-. Sus organizadores tuvieron, además, el acierto de no limitarse a poner en marcha un concurso, sino que le hicieron nacer múltiples ramas para conformar una intensa agenda de actividades paralelas: charlas; MiniFlora (instalaciones que hacen los colegios); talleres; encuentros con los artistas participantes o actividades culturales-. Esto ha ayudado a enraizar el Festival en nuestra sociedad. Y este evento se ha constituido en un atractivo para captar turistas. Una ciudad como Córdoba, en la que tan importante es el visitante cultural, siempre debe estar cultivando nuevos productos exitosos que atraigan viajeros.