Primera plana

Flora eclosiona en todo su esplendor

Su éxito lo evidencian las colas que brotaron en sus sedes el fin de semana y las cifras recolectadas en otras ediciones del Festival

Colas y expectación en el estreno de Flora en Córdoba: «Año tras año no deja de sorprender»

Monraje de Wagner Kreusch en Viana
Monraje de Wagner Kreusch en Viana valerio merino
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

Dediqué el domingo por la mañana a hacerme un maratón de Flora. Me gustó lo que vi. Especialmente bella me pareció la instalación del brasileño Wagner Kreusch, ganador de esta edición, que levantó en Viana una enorme ola vegetal y orgánica, con ... el agua como invitada estrella. Y me impresionó el montaje en el Arqueológico de la madrileña Paula Anta, que logró el segundo premio. Subvierte la lógica de nuestros patios en los que la arquitectura encierra a la naturaleza para crear una obra en la que esta última, en forma de ramas de árboles, se abre camino entre las paredes del museo.

