No quiero fastidiar a los lectores que están en la recta final de sus vacaciones pero hay que constatar una dura realidad: el nuevo curso laboral, escolar, deportivo -el Córdoba ya lo ha arrancado con suspenso en sus dos primeros exámenes- o político ya ... está aquí. Me quedo con este último, que tiene pinta de ir a ser intenso. Nos esperan 365 días en los que la Base Logística del Ejército de Tierra, llamada a lograr que nuestra economía empiece a sacar al fin buenas notas, tiene que tomar forma definitivamente. Acabado el estío, el Ministerio de Defensa empezará a licitar la construcción de sus edificios, para encarar un 2029 en el que estará operativa.

Paralelamente ha de seguir progresando adecuadamente, al calor del complejo militar, la implantación de empresas del sector de la defensa en nuestra tierra. Indra fue la última en darnos recientemente un alegrón. La reindustrialización ha dejado de ser en Córdoba una asignatura teórica para convertirse en una práctica, en la que la capital muestra calificaciones esperanzadoras. La Junta y el Ayuntamiento siguen hincando codos para que el área de actividad fabril gane peso: próximamente deben adjudicar las obras de urbanización del macropolígono de la Rinconada. Se desarrollará pegado a la Base Logística y facilitará el desembarco de negocios en nuestra tierra y el crecimiento de los que ya están aquí.

No es la única cuestión conjunta que tienen entre manos el Consistorio y el Ejecutivo regional. La Administración autonómica debe iniciar en octubre la primera fase de la Ronda Norte, en cuyo diseño e impulso se ha implicado también el gobierno local. Pero la Consejería de Fomento debe superar aún un último test para arrancar unos trabajos que el PP resucitó al llegar al Palacio de San Telmo y con los que los socialistas sacaron un cero patatero. Debe resolver el problema de la aparición de unos importantes restos arqueológicos en la huella de esta futura vía. Y la solución no debe demorarse, porque está ya incluso contratada la empresa que la acometerá.

Las citadas no serán las únicas tareas a cuatro manos que acometa la Junta en el curso 2025/2026. Sigue sentada en otro pupitre codo con codo con la Diputación porque se han topado sorpresivamente con que la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) es un profe hueso y les catea en las obras definitivas de conexión de la Colada con Sierra Boyera, que todos pensábamos aquí que serían más que beneficiosas para aumentar las garantías de que el Norte no se quede sin agua. Pero el órgano regulador de cuenca nos ha instruido con su sabiduría para enseñarnos lo contrario (ironía 'on'). El Ejecutivo autonómico y la Administración provincial harán un nuevo intento de lograr su permiso en las próximas fechas.

Y sobrevolando este ciclo estarán las urnas. Por un lado, está la posibilidad de que Pedro Sánchez haga una prueba sorpresa y adelante las generales. Por otro, está la convocatoria de las andaluzas, que, si se respeta el calendario, serán en junio.