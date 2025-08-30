Suscríbete a
Primera Plana

Un curso intenso

Debe tomar forma la Base Logística, continuar la reindustrialización o arrancar la Ronda Norte

Las entrañas de la 'mini ciudad' de la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba

Un hombre pasa delante de los restos arqueológicos hallados en la huella de la Ronda Norte
Un hombre pasa delante de los restos arqueológicos hallados en la huella de la Ronda Norte
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

No quiero fastidiar a los lectores que están en la recta final de sus vacaciones pero hay que constatar una dura realidad: el nuevo curso laboral, escolar, deportivo -el Córdoba ya lo ha arrancado con suspenso en sus dos primeros exámenes- o político ya ... está aquí. Me quedo con este último, que tiene pinta de ir a ser intenso. Nos esperan 365 días en los que la Base Logística del Ejército de Tierra, llamada a lograr que nuestra economía empiece a sacar al fin buenas notas, tiene que tomar forma definitivamente. Acabado el estío, el Ministerio de Defensa empezará a licitar la construcción de sus edificios, para encarar un 2029 en el que estará operativa.

