Gato blanco, gato negro; lo que importa es que cace ratones. Eso fue lo primero que me vino a la mente el miércoles cuando Kutxabank anunció que la marca Cajasur desaparecerá en 2026. Sucederá ese año pero que se mantuviera o ... no era una cuestión que desde hace mucho tiempo no estaba depositada en nuestras manos. Córdoba perdió todo el crédito para controlar su entidad financiera en 2010 cuando quebró.

Como otras cajas del país -no todas-, se hipotecó poniendo todos los huevos en la misma cesta, la de la gallina de los huevos de oro de la época: la construcción. Pero la burbuja inmobiliaria estalló y la onda expansiva se llevó a Cajasur, tal y como la conocíamos, por delante. Mal gestionada por su consejo, dirigido por la Iglesia pero en el que también se sentaban los partidos políticos, acabó intervenida por el Banco de España. Arrastraba unos números rojos brutales, que su nueva dueña (BBK, que luego se integró en Kutxabank) supo teñir pronto de negro, para iniciar una exitosa etapa que se prolonga hasta la actualidad. ¿Que a los cordobeses nos hubiera gustado mantener la marca Cajasur? Pues, claro. Tras 30 años de existencia, es un activo sentimental, donde creíamos tener metidos a plazo fijo parte de nuestros recuerdos. Pero sólo es eso. Aquí, lo relevante para nuestra tierra es que Kutxabank siga con la misma estrategia que viene desplegando desde hace 14 años. Lo vital es que continuemos teniendo una entidad financiera que está pegada al territorio, que conoce como la palma de su mano, para atender las necesidades de empresas, familias e instituciones y que revierta una parte de sus beneficios en nuestra sociedad a través de su Fundación. Y no hay ningún indicio de que eso vaya a cambiar. Ya sea como gato blanco o negro, seguiremos contando con un banco, avalado por su buen hacer a lo largo del tiempo, como aliado para ayudarnos a cazar el desarrollo económico, algo de especial importancia en Córdoba. Y eso ya es mucho escribir en medio de un mundo plagado de incertidumbre: en el que un día te despiertas con una trágica pandemia en todo lo alto; otro amaneces con el presidente de Estados Unidos poniendo aranceles a todo lo que se menea y un tercero te acuestas a oscuras porque todo el país se ha apagado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión