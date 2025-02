Cuando estábamos dando por derrotado al Covid, surgió otra guerra. Para el pueblo ucraniano no fue ninguna metáfora y para nosotros ha supuesto una contienda económica

Agota sus últimos días 2022, un año que, aunque no lo esperábamos, volvió a ser de batalla. Cuando estábamos dando por derrotado al Covid, surgió otra guerra. Para el pueblo ucraniano no fue ninguna metáfora y para nosotros ha supuesto una contienda económica. El conflicto bélico -aunque no sólo él- ya ha hecho retroceder posiciones al PIB, que, tras la recesión del coronavirus, soñábamos que avanzaría a la velocidad de mi idolatrado Nico Williams.

El servicio de estudios de Unicaja ha calculado el castigo de la guerra a nuestra economía: antes de que estallara, estimaba que crecería en 2022 un 4,7% y ahora prevé que sea un 3,2%.

Todo apunta a que en 2023 el repliegue del PIB será mayor. Eso sí, muy positivo es que el flanco del empleo no se haya resentido. En materia política, el año que se jubila, lo marcó la mayoría absoluta del PP en las autonómicas.

Es viento a favor para el alcalde de la capital, José María Bellido. Su cogobierno, de populares y Cs, cierra 365 días en los que su gestión ha tenido hitos como los avances en el largo papeleo que permitirá construir la Base Logística y la finalización del eternamente esperado Centro de Ferias. Pero no todo es radiante para el bipartito.

Las sombras le llegan con el caso Infraestructuras, Concejalía donde algo huele tan a podrido como en la Dinamarca de 'Hamlet'. Ya están imputados el que fue primer edil del ramo este mandato, David Dorado -en la época en que pertenecía a Cs, porque en agosto se convirtió en concejal no adscrito-; quien ocupó el puesto de coordinadora general de este Área, María Luisa Bueno, por nombramiento del primero; y un funcionario que era jefe de Unidad en este Departamento.

La justicia trata de esclarecer lo que podría ser una trama en la que empresarios se habrían beneficiado de contratos a cambio de regalos e investiga la última década. n el plano político -el caso se desató en una Concejalía de Cs, que acumula los sobresaltos del cogobierno-, no se antoja que dañe las expectativas electorales del PP.

Para acabar, destaco que 2022 se recordará también como el ejercicio en el que el Córdoba CF firmó un brillante, y obligatorio, ascenso. Ojalá, cuando digamos adiós a 2023, lo tengamos grabado en la retina por haber logrado el salto a Segunda.

Más temas:

Cordoba

Podemos