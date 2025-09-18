Baja el número de menores condenados en Córdoba en 2024, con un repunte entre los de 17 años

La criminalidad de infractores que apenas superan la mayoría de edad va en descenso en la provincia. Al menos, eso es lo que indican los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que arroja una bajadatanto en el número de menores delincuentes condenados, como en los hechos ilícitos cometidos. Durante el pasado ejercicio, fueron 174 los jóvenes que recibieron sentencia firme, frente a los 191 contabilizados en 2023. La mayoría (80,4%) siguen siendo varones: 140, frente a 34 mujeres.

Por grupos etarios, la reducción se concentró en los de 14, 15 y 16 años, mientras que los de 17 experimentaron un repunte. En concreto, entre los más jóvenes (14 años) las condenas bajaron de 54 a 42; entre los de 15 años, de 43 a 40; y en los de 16, de 51 a 43. En cambio, entre los de 17 años se pasó de 43 a 49 menores condenados, convirtiéndose en el único tramo en crecimiento.

En cuanto a la nacionalidad, la mayoría de los menores condenados en 2024 eran españoles (161), frente a 13 extranjeros. Un año antes, las cifras fueron de 167 y 24, respectivamente.

Los datos también reflejan diferencias en la aplicación de medidas judiciales. De los 174 menores condenados, 81 lo fueron con una sola medida y 93 recibieron dos o más. La libertad vigilada fue la sanción más habitual, impuesta en 96 casos. Le siguieron la prestación en beneficio de la comunidad (58), que se disparó un 48% (39 en 2023); la realización de tareas socioeducativas (53) y la permanencia de fin de semana (41).

Otras medidas aplicadas fueron la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima (36), el tratamiento ambulatorio (18), la convivencia con otra persona, familia o grupo educativo (10), distintas modalidades de internamiento: semiabierto (20), abierto (3), cerrado (1) y terapéutico (2). Además, se registraron cuatro casos de amonestación, uno de asistencia a un centro de día y otro de privación del permiso de conducir.

Las infracciones cometidas por menores también registraron un descenso, pasando de 374 en 2023 a 343 en 2024. El grupo de 15 años fue el que acumuló más hechos delictivos (100), seguido por los de 14 años (89), los de 17 (85) y los de 16 (69).

En cuanto a los delitos sexuales, la estadística del INE refleja que se registraron un total de 8 cometidos por menores (frente a la decena de 2023) y fueron condenados 5 infractores imberbes (9 el ejercicio anterior).

Condenas a adultos

Escenario diametralmente distinto es el que se dibuja en el caso de los adultos condenados el pasado año, que experimentó un aumento en 2024 respecto al año anterior. En total, los tribunales dictaron 4.009 condenas frente a las 3.657 registradas en 2023, lo que supone un incremento del 9,6%.

La mayoría de los procesados fueron hombres: 3.247 (81% del total), frente a 762 mujeres. En ambos casos se produjo un aumento respecto a 2023, cuando las cifras fueron de 2.983 varones y 674 mujeres.

6.052 Delitos El el total de infracciones cometidas por adultos en Córdoba en 2024 frente a las 5.381 del año anterior

En cuanto a la nacionalidad, los españoles representaron la mayor parte de las condenas, con 3.598 personas, frente a 411 extranjeras. Dentro de este último grupo, se observa un ligero repunte entre los hombres (338 frente a 307 en 2023), mientras que en el caso de las mujeres se mantiene prácticamente estable (73 frente a 74 un año antes).

Delitos y penas

El volumen de delitos también creció en 2024: se contabilizaron 6.052, frente a los 5.381 del ejercicio anterior. De ellos, 5.438 fueron cometidos por personas de nacionalidad española y 614 por extranjeras. Entre estas últimas, los delitos se distribuyeron de la siguiente manera: países de la UE (189), otros países europeos (36), África (207), América (174), Asia (8) y Oceanía (0).

En cuanto a las penas impuestas, los jueces dictaron un total de 12.966 en 2024. La más frecuente fue la multa (3.205 casos), seguida de la prisión (2.166) y la inhabilitación especial para empleo o cargo público (2.030). También destacaron las prohibiciones de acercarse a la víctima (1.275) o de comunicarse con ella (1.238), así como los trabajos en beneficio de la comunidad (1.249). Otras medidas incluyeron la privación del derecho a conducir vehículos (787), la retirada de armas (847) y, en casos puntuales, la expulsión del territorio nacional (3).