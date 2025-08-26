El Ayuntamiento realizará campañas de promoción turística en los destinos con los que Córdoba tiene vuelos: Barcelona, Canarias y Baleares

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado este martes que el Ayuntamiento iniciará campañas de promoción en los destinos a donde llegan los vuelos procedentes de Córdoba, de la misma forma que se están realizando en la ciudad, para que «la gente sepa que puede venir a Córdoba, en este caso desde Canarias, desde Mallorca o Barcelona».

El regidor ha realizado estas declaraciones al destacar y agradecer a la empresa Binter, que ha anunciado que operará en la ciudad, al menos, casi medio año más de lo previsto con sus vuelos a las Palmas de Gran Canaria, que se extenderán hasta el 28 de marzo, cuando debían terminar el 25 de octubre. «Me parece una magnífica noticia, porque unidos a los vuelos que van a empezar con Vueling en septiembre a Barcelona, hacen que el aeropuerto de Córdoba tenga operatividad durante todo el año», ha apuntado el primer edil, en línea con el mensaje de satisfacción que mostró el lunes en las redes sociales.

El alcalde se ha congratulado por el hecho de que los vuelos de temporada, «que eran ya magníficos» pasen a contar con la «consolidación de algunos destinos, pues la conexión con las islas todo el año me parece importantísima, puesto que, a diferencia de lo que mucha gente cree, el flujo es mutuo, pues muchas personas vienen desde Canarias».

En este sentido, ha recordado el acuerdo de la Junta de Andalucía que propició las operaciones de Vueling desde Córdoba, en el que han contribuido el Ayuntamiento y la Diputación, como una de las patas de la recuperación del aeropueto junto a las campañas de promoción comentadas: las que se están realizando en Córdoba y las que comenzarán en los destinos.

Uno de los propósitos principales de dichas campañas será destacar las posibilidades con las que cuenta Córdoba y su conexión con Barcelona, desde donde es posible acceder a un sin fin de rutas internacionales, o bien de visitar la ciudad desde ellas.

Según datos de AENA, entre enero y julio, Binter transportó 6.693 pasajeros en la ruta Córdoba–Las Palmas, lo que representa casi dos tercios de los usuarios del aeropuerto en ese periodo (62,8%).

