El Ayuntamiento de La Rambla aprueba la rebaja del IBI de urbana

El Ayuntamiento de La Rambla ha aprobado la rebaja de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza urbana, de manera que el tipo de gravamen sobre este impuesto municipal pasa del 0,75% al 0,70%.

En una ... sesión extraordinaria, el Pleno del Ayuntamiento rambleño ha aprobado esta rebaja fiscal, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, con los votos a favor del equipo de gobierno local del Partido Popular y el Grupo Socialista, y la abstención de Izquierda Unida.

El alcalde de La Rambla, Jorge Jiménez, ha manifestado su satisfacción por poder llevar a cabo esta bajada de impuestos y se ha comprometido a seguir bajando otros tipos impositivos municipales en próximos ejercicios «siempre que sea posible y siempre que este Ayuntamiento siga cumpliendo la regla de gasto que nos impone el Ministerio de Hacienda». El alcalde ha asegurado que el Ayuntamiento de La Rambla hace «un gran esfuerzo con esta bajada de la contribución», como es llamado este impuesto municipal. El incremento del IPC y del coste de la vida también afecta al mantenimiento de los servicios que presta el Ayuntamiento. «Hace dos años pedimos a los rambleños que todos juntos hiciéramos un esfuerzo para contribuir a los ingresos que recibe este Ayuntamiento, con el único fin de garantizar y mejorar los servicios públicos que se prestan desde aquí y mejorar las condiciones laborales de las personas que prestan esos servicios públicos. Ahora, con el esfuerzo de todos, hemos conseguido alcanzar ese reto y estamos en disposición de hacer una bajada de impuestos moderada, pero esperamos que sea el inicio de una senda de rebajas fiscales que vengan en próximos ejercicios en beneficio de todos los vecinos», ha explicado el alcalde.

