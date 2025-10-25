Suscríbete a
ABC Premium

Pleno

El Ayuntamiento de La Rambla aprueba la rebaja del IBI de urbana

Pasará del 0,75 al 0,70% y la medida entrará en vigor el 1 de enero de 2026

La Diputación de Córdoba destina 497.800 euros para los planes municipales contra el virus del Nilo

Pleno del Ayuntamiento de La Rambla
Pleno del Ayuntamiento de La Rambla ABC

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de La Rambla ha aprobado la rebaja de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza urbana, de manera que el tipo de gravamen sobre este impuesto municipal pasa del 0,75% al 0,70%.

En una ... sesión extraordinaria, el Pleno del Ayuntamiento rambleño ha aprobado esta rebaja fiscal, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, con los votos a favor del equipo de gobierno local del Partido Popular y el Grupo Socialista, y la abstención de Izquierda Unida.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app