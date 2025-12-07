Suscríbete a
Cultura

El Ayuntamiento de Puente Genil traslada la Sala Fosforito a la Casa de la Cultura

El horario de apertura es de lunes a domingo de 10.00 a 14.00; viernes y sábados por la tarde, 17.00 a 20.00 horas

La vida y carrera artística de Fosforito, en imágenes

Sala expositiva 'Alcalde Manuel Baena Jiménez'
Sala expositiva 'Alcalde Manuel Baena Jiménez' ABC

ABC Córdoba

Córdoba

El Ayuntamiento de Puente Genil ha completado el traslado de la Sala Fosforito a la sala expositiva de la Casa de la Cultura 'Alcalde Manuel Baena Jiménez', «un espacio más adecuado para la conservación y difusión del patrimonio vinculado a Antonio Fernández Díaz, 'Fosforito', ... una de las grandes figuras del flamenco», indica el Consistorio en una nota.

