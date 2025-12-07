El Ayuntamiento de Puente Genil traslada la Sala Fosforito a la Casa de la Cultura

El Ayuntamiento de Puente Genil ha completado el traslado de la Sala Fosforito a la sala expositiva de la Casa de la Cultura 'Alcalde Manuel Baena Jiménez', «un espacio más adecuado para la conservación y difusión del patrimonio vinculado a Antonio Fernández Díaz, 'Fosforito', ... una de las grandes figuras del flamenco», indica el Consistorio en una nota.

La concejala de Educación, Cultura y Turismo, María Delgado, ha explicado que este cambio «permitirá poner en valor y hacer más accesible a la ciudadanía y a los visitantes una colección única que incluye piezas tan relevantes como la Llave de Oro del Cante».

La nueva sala ofrece un recorrido completo por la trayectoria y el legado del maestro pontanés, con objetos personales, documentos, fotografías y distinciones que narran su aportación decisiva al cante flamenco.

Como novedad, el Ayuntamiento ha habilitado también un espacio específico dedicado a Juan García Ruiz, 'Niño Hierro', otro referente fundamental del flamenco local. Su legado, ahora incorporado al discurso expositivo, «enriquece la visita y permite contextualizar la evolución del cante en Puente Genil a través de dos figuras imprescindibles», prosigue la nota.

La exposición podrá visitarse de lunes a domingo en horario de mañana, de 10.00 a 14.00, y los viernes y sábados por la tarde, de 17.00 a 20.00.