Suscríbete a
ABC Premium

suministro de agua

El Ayuntamiento de Puente Genil gana en el TSJA 715.371 euros en un litigio con Aqualia

Ratifica la sentencia favorable formulada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Córdoba

La Justicia da la razón al Ayuntamiento de Puente Genil en la liquidación del contrato del ciclo integral del agua con Aqualia

El Pleno de Puente Genil tumba el recurso de Aqualia para retener el servicio del ciclo del agua

Imagen de un Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil
Imagen de un Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil abc

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Puente Genil ha informado, en un comunicado, de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una nueva sentencia que reafirma la posición de este Consistorio frente a la empresa FCC Aqualia SA, «desestimando íntegramente el recurso de ... apelación interpuesto por la concesionaria y confirmando la plena legalidad de las actuaciones municipales en la liquidación del contrato del ciclo integral del agua».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app