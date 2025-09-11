El Ayuntamiento de Priego de Córdoba intensifica la vigilancia contra los vertidos ilegales a cauces y alcantarillado

Manuel Osuna Priego de Córdoba 11/09/2025 a las 20:43h. Compartir Copiar enlace

El Ayuntamiento de Priego de Córdoba y Central de Aguas (empresa pública que gestiona el agua en el municipio) están realizando una labor de recordar a la ciudadanía y a las empresas que sigue en vigor la Ordenanza reguladora de Vertidos a la Red de Alcantarillado. Su objetivo es proteger la salud pública, garantizar el correcto funcionamiento de la Estación Depuradora y conservar el entorno natural.

Esta normativa prohíbe expresamente los vertidos de aguas residuales, así como de residuos sólidos o líquidos que puedan dañar la red, perjudicar la depuradora o afectar a la calidad ambiental de los cauces. Es importante destacar que todas las edificaciones, industrias o explotaciones, ya sean públicas o privadas, que viertan o vayan a verter aguas a la red de alcantarillado, deben contar con la correspondiente autorización municipal.

En el caso de los vertidos de origen industrial, será obligatoria una autorización específica expedida por el Ayuntamiento, cuya solicitud deberá presentarse de forma paralela a la licencia de actividad.

A los efectos de la citada ordenanza, se establecen una serie de definiciones básicas relacionadas con los vertidos y la red de saneamiento, incluyendo conceptos como aguas residuales (domésticas, industriales y pluviales), vertidos, autorizaciones de conexión y de vertido, acometidas, descargas prohibidas y elementos de la red de alcantarillado público.

En coordinación con la Guardia Civil y la Policía Local, se van a realizar controles específicos en distintos puntos del término municipal para detectar vertidos ilegales y garantizar el cumplimiento de la normativa.

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, con sanciones que pueden ir desde 150 hasta 1.800 euros y suspensión de la actividad por dos años o retirada de la licencia municipal. Además, los responsables deberán reparar los daños ocasionados y resarcir económicamente tanto al Ayuntamiento como a la Central de Aguas, en su condición de ente gestor de la Depuradora, así como a los particulares afectados.

El presidente del Área de Hacienda y concejal delegado, Antonio Navas, ha subrayado que «se está estudiando endurecer aún más la ordenanza, con el fin de que tenga un mayor efecto disuasorio y se garantice la preservación de nuestro medio natural».