El Ayuntamiento de Pozoblanco actuará en 10.000 m² de diferentes calles con un nuevo plan de reasfaltado

El Ayuntamiento de Pozoblanco ha sacado a licitación el proyecto de reasfaltado de varias calles y espacios públicos de la localidad. En concreto, la actuación se desarrollará en las calles Santa Bárbara y San Gregorio, así como en el camino y los aparcamientos del cementerio municipal. Además, se llevará a cabo la mejora de varios pasos de peatones situados en la avenida Villanueva de Córdoba, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y la accesibilidad en una de las principales vías de la ciudad.

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, ha destacado que «este proyecto responde al compromiso de seguir mejorando nuestras calles y espacios públicos, dotando a los vecinos de infraestructuras en buen estado que favorezcan la movilidad y la seguridad».

Por su parte, la concejala de Obras y Servicios, Anastasia Calero, ha explicado que «con esta actuación damos respuesta a una demanda vecinal muy necesaria en distintas zonas de la localidad».

El Consistorio ha detectado que estas vías presentaban un estado de deterioro que hacía necesaria una intervención. En total, se actuará sobre una superficie de 9.863,45 metros cuadrados, con una inversión que supera los 80.000 euros sufragados con fondos propios.

