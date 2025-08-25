El Ayuntamiento de Lucena licita por 5,5 millones el refuerzo de la limpieza viaria

El Ayuntamiento de Lucena licitará esta semana, de forma pionera en el municipio, un nuevo servicio complementario de limpieza viaria por un plazo de cuatro años y un presupuesto de partida que ronda los 5,5 millones de euros.

El alcalde en funciones, Francis Aguilar, avanzó ayer la inminente publicación del expediente en la Plataforma de Contratación del Sector Público, concluyendo así una fase de redacción de memorias y pliegos en la que ha venido trabajando el Consistorio en los últimos meses.

Lucena tendrá un servicio mixto de limpieza viaria al compatibilizar el trabajo del personal municipal de la Concejalía de Servicios Operativos en determinadas zonas de Lucena con el funcionamiento de la empresa adjudicataria en el resto de las áreas urbanas de la ciudad.

«Somos conscientes de que las necesidades actuales de limpieza viaria superan la capacidad de los medios propios de Servicios Operativos. Por eso ponemos en marcha esta contratación, que no elimina el servicio público municipal, sino que viene a reforzarlo y complementarlo», comentó Aguilar.

En funcionamiento a finales de año

Los pliegos de contratación fijan en 25 el número de trabajadores a incorporar por la empresa que asuma el servicio, entre oficiales de turno, operarios, oficial mecánico y encargado, estableciendo como medios técnicos adscritos al contrato tres barredoras de diferente capacidad, una fregadora, un camión de valdeo, un vehículo con equipo de alta presión, un camión con portacontenedores y una furgoneta industrial, además de una amplia lista de maquinaria y utensilios propios del servicio de limpieza viaria.

Desde el Ayuntamiento lucentino, se confía en que el nuevo servicio pueda entrar en funcionamiento para finales del presente año. Por último, el responsable municipal quiso insistir en el mensaje de que esta contratación «ni privatiza ni elimina el servicio público de limpieza porque todos los trabajadores actuales mantienen su condición de empleados municipales». Por ello, instó a comprobar los perfiles incluidos en la Oferta de Empleo Público 2025, con alta presencia de puestos vinculados a los Servicios Operativos encargados del mantenimiento de la ciudad, porque, con ello, «se observa nuestra apuesta por los servicios públicos».

El alcalde en funciones reafirmó que «el servicio de limpieza viaria es uno de los más valorados por la ciudadanía y, al mismo tiempo, uno de los que más exigencia requiere por el crecimiento urbano, la extensión del término municipal y el uso intensivo».

Más temas:

Trabajadores

Millones

Lucena