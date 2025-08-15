El Ayuntamiento invierte casi 72.000 euros para mejorar la residencia en Priego de Córdoba

Manolo Osuna Priego de Córdoba 15/08/2025 a las 08:22h. Compartir Copiar enlace

El Ayuntamiento de Priego de Córdoba, titular mayoritario de la Residencia de Personas Mayores GEISS 96, está culminando un ambicioso plan de mejoras en sus instalaciones, que incluye la sustitución de todas las puertas de paso con protección contra incendios, la renovación de cuatro camas 'cota cero' y sillones geriátricos.

Así como el entoldado de la zona de paseo, la adquisición de una lavadora industrial, mejora de la videovigilancia, y la compra de diversos enseres que facilitan el día a día del centro.

Estas inversiones, por un valor total de 71.924,15 euros se han financiado íntegramente con cargo a los resultados positivos obtenidos en los últimos ejercicios, fruto de una gestión eficiente y de la práctica totalidad de ocupación de las plazas, todas ellas concertadas con la Junta de Andalucía.

El presidente de la Empresa GEISS 96 y alcalde de Priego de Córdoba, Juan Ramón Valdivia subrayó que «atrás quedaron los años en los que GEISS 96 acumulaba pérdidas y todo un proyecto de casi tres décadas que estuvo a punto de venirse abajo. Hoy podemos decir con orgullo que, gracias al trabajo conjunto y a una gestión responsable, no solo hemos recuperado la estabilidad económica, sino que invertimos en seguir ofreciendo el mejor servicio y entorno posible para nuestros mayores, gozando de una gran valoración por parte de los residentes y sus familiares».

Todo ocupado

Asimismo, señaló que este buen momento «ratifica que la decisión iniciada por el Equipo de Gobierno encabezado por María Luisa Ceballos en 2017, de crear una nueva empresa pública (Servicios Públicos de Priego, SL SPDP) para la gestión de la Ayuda a Domicilio y la Ley de la Dependencia, fue acertada, contando hoy con dos empresas saneadas y garantizando los puestos de trabajo de más de 200 familias».

Finalmente, Valdivia destacaba como «un apartado clave» para la estabilidad económica del centro, la actual agilidad en la cobertura de plazas libres por parte de la Junta de Andalucía, que hace que la ocupación sea cercana al 100% durante todo el año. Según han indicado a ABC desde la empresa, el Ayuntamiento está trabajando en el modelo de gestión de la sociedad con el fin de que se pueda continuar con esta residencia tal y como se le conoce, manteniendo su identidad y su proximidad a los vecinos de Priego.

Existiendo ya un acuerdo, del cual se ha dado traslado al Consejo y la Junta General, con cuatro de los seis socios privados para el traspaso de las participaciones sociales en favor del Consistorio.

Con estas actuaciones, la residencia GEISS 96 reafirma su compromiso de ser un referente en la atención y cuidado de las personas mayores, apostando por instalaciones seguras, modernas y adaptadas a sus necesidades. Un centro que se ha consolidado como referente de buena atención, profesionalidad y cercanía en el cuidado de las personas mayores, y que sigue siendo un orgullo para toda la localidad.

En la actualidad, la residencia ubicada en la Plaza San Juan Pablo II, cuenta con 68 residentes ( lo que supone un 100% de ocupación), así como con un equipo humano formado por un total de 46 personas entre auxiliares de enfermería, enfermeras, personal de cocina y limpieza, médico, equipo técnico y personal de mantenimiento.

Un equipo de profesionales de excelencia que trabaja día a día para ofrecer la mejor atención y cuidado a nuestros residentes llegando a crear un ambiente acogedor, donde, residentes y familiares, se sienten atendidos, seguros y cuidados. Un impulso para los más mayores de Priego de Córdoba y alrededores.