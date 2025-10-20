Suscríbete a
La Perla Food cuadruplicará su facturación en la nueva planta de Rabanales 21

Urbanismo fija el precio de subasta en 365.000 euros para el terreno en el que la empresa culinaria pretende instalar su planta de producción

La nueva fábrica de La Perla Food en Rabanales 21 creará más de cien empleos hasta 2031

Los trabajadores de La Perla Food en las instalaciones del Polígono de la Torrecilla
Los trabajadores de La Perla Food en las instalaciones del Polígono de la Torrecilla Valerio Merino
Juan Carlos Jiménez

Córdoba

La llegada de la empresa La Perla Food a Rabanales 21 está cada vez más cerca. El proyecto de esta firma, dedicada a la fabricación de alimentos elaborados listos para su cocinado y consumo, avanza con paso firme después de que Urbanismo haya determinado ... el precio de subasta de la parcela donde instalará su planta de producción. .

