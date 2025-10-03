El Ayuntamiento de Córdoba saca a concurso un solar municipal en Nuevo Poniente para una residencia de mayores

La Gerencia de Urbanismo va a sacar a subasta una parcela de doce mil ciento ochenta y un metros cuadrados en el plan parcial O-7 (Nuevo Poniente), situada en la calle Escritora Concha Espina, para una concesión de uso privativo que permita la implantación de un centro de mayores en esta nueva zona residencial de Córdoba. Este solar estaba reservado para uso educativo, pero la propia Consejería del ramo ha descartado su uso.

El tipo de licitación de la puja asciende a 6,5 millones de euros que con IVA se eleva a casi 8 millones en un procedimiento de adjudicación abierto, que se publicará en la plataforma de contratación.

Todo parte a instancias de una iniciativa de la empresa Mayorus SL (que opera con el nombre comercial de Bastón de Oro) registrada en septiembre de 2024 y admitida el pasado mes de mayo por Urbanismo. Esta firma cuenta con con más de 29 años de experiencia, con diez centros distribuidos actualmente en Barcelona, Tarragona, Madrid, Málaga y un nuevo centro en construcción en Sevilla. En un proceso de expansión ha puesto sus ojos en Córdoba, porque «entendemos que existe una demanda» tanto para la capital como para sus alrededores.

Lo que esta empresa plantea es una cesión de uso en régimen de derecho de superficie por 75 años. Tendrá que acudir al concurso. La propuesta que ha elevado a Urbanismo contempla un inmueble para tres patologías: personas mayores internas y en régimen de día, aquellas con especiales condiciones de cuidado y deterioro cognitivo y demencias.

Su proyecto -que ha variado en los últimos meses tras conversaciones con la Junta de Andalucía- pasas por levantar dos edificios independientes en la parcela y construir dos residencias para personas mayores dependientes. Una para 180 residentes asistidos y otra para 60 residentes con deterioro cognitivos. Sobre rasante serían unos 12.000 metros cuadrados y 2.800 en subsuelo y para una posible ampliación.

Esta firma prevé crear en principio 90 puestos de trabajo directos y 29 indirectos con una inversión de unos 20 millones de euros. Los técnicos de la Gerencia han calculado el canon de la cesión total en 130.666 euros con un valor de la concesión estimado en 3,3 millones de euros.