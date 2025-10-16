Suscríbete a
El Ayuntamiento de Córdoba ha recuperado 21,5 millones de euros en tres pleitos en apenas cuatro meses

El Consistorio (Urbanismo, Hacienda y Aucorsa) ha ganado los juicios a AENA, Liberbank y Agencia Tributaria entre junio y octubre que bloqueaban esos recursos

La Audiencia Nacional da la razón a Aucorsa en un pleito por el IVA y le ahorra 4,5 millones

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, este jueves en un acto de Aucorsa en Colón
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, este jueves en un acto de Aucorsa en Colón ABC
Javier Gómez

Javier Gómez

Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha recuperado un total de 21,5 millones de euros después de ganar tres casos que tenía pendientes en los tribunales desde hace lustros con tres resoluciones favorables para sus intereses en los últimos cuatro meses.

Noticia Relacionada

La última victoria judicial la ha anunciado este jueves el presidente de Aucorsa ... , Bernardo Jordano, quien ha detallado que la empresa municipal de autobuses ha ganado un pleito a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Aeat), a Hacienda, que le permite anular unas liquidaciones por IVA de los años 2014, 2015 y 2016. Eso ahorrará 4,5 millones de euros a las arcas de la sociedad titularidad del Ayuntamiento de Córdoba.

