El Ayuntamiento de Córdoba prevé licitar este mes el complejo deportivo del Pabellón de la Juventud

El Instituto de Deportes del Ayuntamiento de Córdoba (Imdeco) prevé licitar este mes el proyecto del complejo deportivo que ocupará el solar del viejo Pabellón de la Juventud. Así lo recoge una respuesta por escrito de la presidenta de este ente municipal, ... la edil Marián Aguilar, al grupo municipal del PSOE correspondiente al Pleno de octubre, a la que ha tenido acceso ABC.

En ella, esta concejal explica que está «en disposición» de sacar a concurso por segunda vez -ya hubo un primer intento que fracasó porque en 2023 y ninguna compañía se presentó- este equipamiento. Lo que hará el Ayuntamiento será buscar una empresa que lo construya y lo explote. En octubre de 2024, cuando se conocieron las nuevas condiciones que iba a fijar el Imdeco, se supo que una de las modificaciones sería que el coste de ejecución «bajará de siete [lo que se había venido señalando eran de 5,5 a 6] a cuatro millones». Desde este instituto municipal, se garantizó entonces que estas instalaciones seguirán contando, como se diseñó inicialmente, con piscina, vieja demanda de los vecinos, o salas polivalentes.

El Imdeco, asegura Aguilar en su respuesta al PSOE, ha trabajado de «forma intensa y rigurosa en la revisión técnica, jurídica y económica del expediente, superando los distintos controles y observaciones de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), con el objetivo de garantizar la máxima solidez del pliego y de todo el procedimiento [del concurso]».

Concurso «viable, competitivo y atractivo»

Expone que, para este segundo intento, el Imdeco ha mantenido «un diálogo continuo con distintos operadores y promotores potencialmente interesados» en la concesión de la obra y la explotación de este complejo deportivo en la zona Sur. Se ha hecho así, prosigue su presidenta, para «resolver todas las dudas que pudieran surgir y evitar que factores interpretativos o técnicos generen incertidumbre o desincentiven la participación [en la licitación]».

Se trata, insiste Aguilar, de plantear un concurso «viable, competitivo y atractivo» para las empresas que operan en este sector de actividad. En esa línea, detalla, «estamos transmitiendo información complementaria sobre la aportación municipal». En el concurso fallido, lo que se estableció fue una subvención de un millón de Capitulares al déficit de la explotación, que se abonaría en los diez primeros años de funcionamiento de las instalaciones. Pero, en octubre de 2024 cuando se conocieron las claves del rediseño de la operación, se supo que la contribución municipal subiría a 1,25 millones y se concedería para apoyar el coste de la construcción por parte de la empresa ganadora.

«Estamos trasladando igualmente elementos de valor que refuercen el interés y la solvencia del proyecto, porque es fundamental resaltar sus puntos fuertes para garantizar su adjudicación», continúa la máxima responsable de este instituto municipal. Se trata, finaliza, de «una fase de validación y afinamiento del pliego» previa a lanzar la nueva licitación, con la «previsión de poder publicar el nuevo concurso durante el mes de noviembre».