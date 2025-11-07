Suscríbete a
equipamientos

El Ayuntamiento de Córdoba prevé licitar este mes el complejo deportivo del Pabellón de la Juventud

Tras quedar desierto el concurso de 2023, ha tenido, para confeccionar los pliegos, «un diálogo continuo con operadores potencialmente interesados»

El Pabellón de la Juventud y los primeros pasos de la piscina de 50 metros, en las cuentas del Imdeco para 2026

El Ayuntamiento quiere meter otra marcha a los grandes equipamientos deportivos de Córdoba

Una mujer observa el solar del Pabellón de la Juventud
Baltasar López

Córdoba

El Instituto de Deportes del Ayuntamiento de Córdoba (Imdeco) prevé licitar este mes el proyecto del complejo deportivo que ocupará el solar del viejo Pabellón de la Juventud. Así lo recoge una respuesta por escrito de la presidenta de este ente municipal, ... la edil Marián Aguilar, al grupo municipal del PSOE correspondiente al Pleno de octubre, a la que ha tenido acceso ABC.

