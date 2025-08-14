El Ayuntamiento de Córdoba: «¿Presencia del Gobierno central en el fuego de la Mezquita? Estamos acostumbrados a su ausencia»

El edil de Urbanismo y portavoz del gobierno municipal se ha referido, durante una comparecencia, este jueves al escaso eco que ha tenido para el Gobierno central el incendio en la Mezquita-Catedral del viernes.

En el perfil en X (antes Twitter) del presidente de la nación, Pedro Sánchez, no hay más alusión al incendio que una indirecta. Replicó un mensaje del Ministerio del Interior en el que se destacaba el trabajo de las Fuerzas y Seguridad del Estado ante los fuegos y aparecía una foto de un incendio forestal y otra del suceso ocurrido en el principal monumento cordobés. El máximo responsable de la nación indicaba: «Todos los medios del Gobierno para luchar contra los incendios».

No ha habido tampoco visita, al menos no ha habido constancia de ella, de representantes del Gobierno central al principal monumento de Córdoba. Sí hubo una comunicación del Ministerio de Cultura del sábado en la que se explicaba que había activado el mismo viernes «el Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias en Patrimonio Cultural en plena colaboración con la Junta» por el fuego sufrido en el monumento.

Tres llamadas del presidente de la Junta

Interrogado por los medios por si el Ayuntamiento había recibido algún tipo de mensaje de apoyo o comunicación del Ejecutivo sobre el fuego en este bien Patrimonio de la Humanidad, ha recordado que «el alcalde, José María Bellido, recibió tres llamadas esa noche del presidente de la Junta, Juanma Moreno; también del consejero de Presidencia, Antonio Sanz, de la de Cultura, Patricia del Pozo...». «Esta última estuvo visitando la Mezquita-Catedral el día siguiente al incendio», ha añadido.

El alcalde, ha seguido a los diez minutos de desatarse el incendio estaba a pie de calle del monumento, buscando la información necesiadria para lo que hiciera falta para sofocar el incendio». «¿El Gobierno de España en este incendio? Como estamos acostumbrados a su ausencia permanente, no lo echamos de menos», ha sentenciado.