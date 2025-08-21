El Ayuntamiento de Córdoba ve posible ingresar en 2026 lo mismo por IBI, pese a rebajarlo el 2%

El Ayuntamiento podría repetir sus ingresos por IBI de urbana en 2026, pese a la novedosa reducción a que lo someterá el gobierno municipal el próximo año siguiendo su prolongada política de bajada de la presión fiscal. Así lo refleja un informe del Órgano de Gestión Tributaria del Consistorio en el que se analiza el impacto de las rebajas para las ordenanzas fiscales (impuestos y tasas) del año venidero, que empezaron a tramitarse el 31 de julio.

El equipo rector de Capitulares aprobará una disminución del 2% del citado IBI -es el tributo por el que más ingresa, y con diferencia: en 2024, fue el 52,3% del total de lo que percibió por impuestos-. Y maneja un posible escenario en el que podría no tener ningún efecto en las cuentas de 2026. En una de las tablas de este documento, al que ha tenido acceso ABC, se refleja que, para ello, se tendrían que cumplir dos previsiones: la de la liquidación de la recaudación por este tributo para 2025 -se elabora extrapolando los datos de ingresos existentes hasta junio- y la de lo que percibiría por esta vía en 2026.

El informe señala que las cuentas actualizadas de Capitulares son que, al acabar el ejercicio en curso, se pueden lograr por este impuesto 74,47 millones. Y avanza que los cálculos para los presupuestos de 2026 son alcanzar 74.58 por el IBI de urbana. El saldo, de materializarse estas previsiones, incluso sería levemente positivo para las arcas municipales: +0,1% (+110.658 euros).

El Órgano de Gestión Tributaria explica que el efecto de la bajada de este tributo se «reduce» al elaborar las previsiones de 2026 «teniendo en cuenta las altas previstas de nuevas unidades urbanas [entiende que la evolución positiva del mercado de la vivienda a estrenar seguirá] y la potenciación de la inspección catastral». O sea, hay factores que amortiguarán la disminución de la entrada de fondos por la bajada de lo que se paga por el IBI en un 2%.

IAE y veladores

Pero en lo que se centra el documento no es en este aspecto. Lo que reseña es que los ingresos inicialmente previstos por este tributo en 2025 son de 75,86 millones y lo esperado en 2026 son los citados 74,58. Es decir, el descuadre sería de 1,28 millones (-1,7%).

El documento refleja el otro gran cambio en los impuestos para el próximo año: el descenso del 1% en el de Actividades Económicas (IAE), que abonan sólo las empresas cuya cifra de negocio supere el millón. En ese impuesto, el panorama que se dibuja es aún más favorable para las arcas municipales: podría llegar a absorber totalmente la bajada que se aprobará.

Las previsiones actualizadas para su liquidación en 2025 sitúan los ingresos en 12,1 millones y los cálculos de Capitulares son que un año después por esta vía reciba 12,28. Es decir, se produciría un alza del 1,5% (+179.009 euros más) y la merma impositiva quedaría totalmente compensada.

Y si la comparación se hace con la previsión inicial del presente año, el saldo positivo sería mayor. La cifra que estimó el gobierno municipal al elaborar las cuentas de 2025 fue que el IAE le dejaría 11,4 millones. Si en 2026 se alcanzaran los citados 12,28, la subida se iría al 7,7% (+875.057 euros).

El Órgano de Gestión Tributaria explica que, para elaborar sus cálculos sobre este impuesto, ha tenido en cuenta «los resultados de derechos reconocidos [concepto que implica que ha emitido un documento por el que se garantiza solicitar el cobro] hasta la fecha (altas de actividades) más los datos del padrón cobratorio». A partir de ambos indicadores, augura que se podrá compensar la bajada propuesta para 2026».

El informe analiza el tercer aspecto relevante de las ordenanzas fiscales: una merma de la tasa de veladores del 25%. El gobierno local ya anunció en junio que esa rebaja la enfoca a ayudar a los hosteleros a pagar el sistema de señalización de las terrazas que recogerá la futura ordenanza de esta materia -debe entrar en vigor a principios de 2026- y a incentivar que se regularicen veladores.

El último cálculo del Ayuntamiento es que la liquidación del presupuesto en vigor arrojará 1,18 millones de ingresos por esta vía. Esa cantidad se quedaría un 4,8% por debajo de la estimada para 2026 (1,24). Es decir, el saldo positivo sería de 53.990 euros. Si se cruza la previsión de ingresos inicial por esta tasa de las cuentas actuales con la esperada para 2026, sí habría descuadre. De 1,35 millones estimados al redactar la 'biblia' económica de Capitulares se bajaría a los reseñados 1,24. Serían 107.870 euros menos (-8,1%).

En sus conclusiones, el Órgano de Gestión Tributaria señala que en el conjunto del IBI de urbana, el IAE y la tasa de veladores la diferencia entre lo plasmado de partida en el presupuesto de 2025 y lo esperado para el de 2026 es un saldo negativo de 513.775 euros. Esa cantidad, sigue su informe, «se verá compensada por el alza de la tendencia de recaudación prevista en otros conceptos así como la potenciación de la inspección fiscal». Dicho órgano de Capitulares finaliza su análisis indicando que, por lo tanto, las reducciones de ingresos que pudieran producirse «no afectarán» a las obligaciones normativas del Consistorio de «estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera».

La edil de Hacienda, Blanca Torrent, en la presentación de las ordenanzas fiscales resaltó que no supondrán merma de los servicios públicos. Dijo que esta nueva bajada de tributos busca «aumentar la inversión en la ciudad y el empleo». Es el séptimo año de caída de la presión impositiva en el Ayuntamiento, hecho sin precedentes. El PP, al regresar a la Alcaldía en 2019, inició una política de alivio de dicha presión tras heredar de los gobiernos de izquierdas lo que califica como «infierno fiscal».