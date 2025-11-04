Suscríbete a
El Ayuntamiento de Córdoba da un nuevo paso para el presupuesto de 2026: aprueba su proyecto

El gobierno municipal quema etapas en la tramitación para que entre en vigor el 1 de enero, lo que agiliza el gasto

El Ayuntamiento de Córdoba aprueba un presupuesto consolidado para 2026 de casi 600 millones, el más alto de su historia

El alcalde de Córdoba señala que las cuentas de 2026 se «parecerán bastante» a las de 2025 al no tener tanto dinero del Estado como se preveía

La edil de Hacienda, durante la presentación del anteproyecto de presupuestos
La edil de Hacienda, durante la presentación del anteproyecto de presupuestos abc

ABC Córdoba

Córdoba

La Junta de Gobierno Local ha avanzado este martes en la tramitación del presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba. En sesión extraordinaria, ha procedido a aprobar el proyecto de las cuentas para 2026. El proceso arrancó el 17 de octubre, cuando este mismo órgano ... dio luz verde al anteproyecto.

