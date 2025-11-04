El Ayuntamiento de Córdoba da un nuevo paso para el presupuesto de 2026: aprueba su proyecto

La Junta de Gobierno Local ha avanzado este martes en la tramitación del presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba. En sesión extraordinaria, ha procedido a aprobar el proyecto de las cuentas para 2026. El proceso arrancó el 17 de octubre, cuando este mismo órgano ... dio luz verde al anteproyecto.

El equipo rector de Capitulares va agotando así etapas con el objetivo de que pueda entrar en vigor el 1 de enero, obligación normativa a la que históricamente en el Consistorio de la capital no se ha echado demasiadas cuentas. La mayoría absoluta del PP ayuda a imprimir celeridad a la tramitación.

Que esté disponible nada más arranque el ejercicio da celeridad a la ejecución -el Ayuntamiento arrastra tradicionalmente problemas para gastar en sus proyectos de forma ágil- y permite al gobierno municipal solicitar con rapidez a la banca el dinero previsto para inversiones.

Inversiones

Éste será un presupuesto récord y políticamente tiene una relevancia extra. Será el último para un ejercicio completo antes de las municipales, que llegarán a mediados de 2027. Las consolidadas (Capitulares más sus empresas y organismos autónomos) llegarán a los 595,7 millones de ingresos y 594,9 millones, con lo que el superávit será de casi 0,8 millones.

En cuanto a las inversiones, el Consistorio ha consignado 30,3 millones -de ellos, 22 se pedirán a la banca-. Esa cantidad se dividirá en dos paquetes: el desembolso directo que harán las Concejalías, que serán 13,5 millones, y el dinero que para la ejecución de proyectos inyectará en empresas y organismos autónomos (16,8).

En la práctica, el dinero destinado a este importante capítulo se elevará en 12 millones, gracias a los fondos procedentes de la UE que llegarán para el plan Edilquivir, de impulso de la zona Sur de la ciudad.

