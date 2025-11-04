El Ayuntamiento de Córdoba da un nuevo paso para el presupuesto de 2026: aprueba su proyecto

El equipo rector de Capitulares va agotando así etapas con el objetivo de que pueda entrar en vigor el 1 de enero, obligación normativa a la que históricamente en el Consistorio de la capital no se ha echado demasiadas cuentas. La mayoría absoluta del PP ayuda a imprimir celeridad a la tramitación.
Que esté disponible nada más arranque el ejercicio da celeridad a la ejecución -el Ayuntamiento arrastra tradicionalmente problemas para gastar en sus proyectos de forma ágil- y permite al gobierno municipal solicitar con rapidez a la banca el dinero previsto para inversiones.
Inversiones
Éste será un presupuesto récord y políticamente tiene una relevancia extra. Será el último para un ejercicio completo antes de las municipales, que llegarán a mediados de 2027. Las consolidadas (Capitulares más sus empresas y organismos autónomos) llegarán a los 595,7 millones de ingresos y 594,9 millones, con lo que el superávit será de casi 0,8 millones.
En cuanto a las inversiones, el Consistorio ha consignado 30,3 millones -de ellos, 22 se pedirán a la banca-. Esa cantidad se dividirá en dos paquetes: el desembolso directo que harán las Concejalías, que serán 13,5 millones, y el dinero que para la ejecución de proyectos inyectará en empresas y organismos autónomos (16,8).
En la práctica, el dinero destinado a este importante capítulo se elevará en 12 millones, gracias a los fondos procedentes de la UE que llegarán para el plan Edilquivir, de impulso de la zona Sur de la ciudad.
.
