El Ayuntamiento de Córdoba mantiene el patrocinio de 200.000 euros al Córdoba Patrimonio de la Humanidad

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad recibe una importante inyección económica gracias al Ayuntamiento de Córdoba. Como viene siendo habitual desde la campaña 2019-2020, el organismo local quiere seguir apostando por el crecimiento de la entidad blanquiverde en la que es su séptima ... temporada consecutiva en la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS).

Tal y como ocurrió el año pasado, la cuantía que recibirá el club presidido por José García Román será de 200.000 euros en la temporada 2025-2026. Por tanto, se aprueba el expediente de contratación relativo al contrato privado de patrocinio con el Córdoba Patrimonio para la promoción de la ciudad de Córdoba como entidad con Cuatro Declaraciones Patrimonio de la Humanidad en la máxima categoría nacional de fútbol sala.

Más concretamente, el precio de este contrato asciende a 165.289,25 euros más 34.710,75 euros de IVA, lo que hace un total de 200.000 euros. Desgranando algo más esta retribución, esta se dividirá entre las anualidades de 2025 y 2026 con un valor de 100.000 euros.

En contraprestación a esta inyección económica, la primera condición que refleja el organismo local en el contrato de patrocinio es la estampación de la marca 'Córdoba, Patrimonio de la Humanidad' en todas de las camisetas de los jugadores del equipo blanquiverde durante la celebración de todos los partidos que disputen en la campaña 2025-2026.

Además, como ha sido habitual, el equipo se denominará 'Córdoba Patrimonio de la Humanidad'. Junto a esto, tendrán realizar junto al Ayuntamiento de Córdoba acciones promocionales por todas las ciudades de España en las que compita el equipo.

Se acumulan en este sentido las buenas noticias para el club cordobés puesto que en lo deportivo, a pesar de la eliminación copera ante El Ejido, los blanquiverdes son actualmente octavos en liga. Esto les permite estar dentro de las ocho plazas para clasificar a la Copa de España cuando restan cuatro jornadas para certificar los equipos que finalmente participarán esta respetada competición.