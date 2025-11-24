Suscríbete a
El Ayuntamiento de Córdoba mantiene el patrocinio de 200.000 euros al Córdoba Patrimonio de la Humanidad

El organismo municipal este acuerdo con la entidad blanquiverde que mantienen desde la campaña 2019-2020

Imagen de la grada de Vistalagre en un partido del Córdoba Patrimonio de la Humanidad
Imagen de la grada de Vistalagre en un partido del Córdoba Patrimonio de la Humanidad álvaro carmona

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad recibe una importante inyección económica gracias al Ayuntamiento de Córdoba. Como viene siendo habitual desde la campaña 2019-2020, el organismo local quiere seguir apostando por el crecimiento de la entidad blanquiverde en la que es su séptima ... temporada consecutiva en la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS).

