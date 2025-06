El Ayuntamiento de Córdoba no logra los 3,5 millones que pidió a los fondos Next Generation para un proyecto tecnológico de turismo

El grupo municipal del PSOE ha criticado este jueves la gestión turística del Ayuntamiento de Córdoba, al que acusa de «haber agotado un modelo cortoplacista, desigual y anclado en el pasado». La concejal socialista Mamen González ha demandado un Plan Estratégico de Turismo centrado en la sostenibilidad, la innovación y el retorno económico, «todo ello para evitar que Córdoba corra el riesgo de quedarse atrás frente a otras capitales andaluzas como Málaga o Sevilla».

Entre otras cuestiones, ha advertido de que «se ha producido la pérdida de ayudas estatales para destinos turísticos inteligentes». Se refería así a que la solicitud de fondos del Consistorio, de 3,5 millones, en la convocatoria de fondos Next Generation, concedidos por la UE para aliviar los efectos de la crisis del Covid, para la Red de Destinos Turísticos Inteligentes no ha logrado su objetivo.

Según la resolución final de dicha convocatoria -consultada por ABC-, el Consistorio presentó el proyecto denominado 'Pasaporte Córdoba Digital y plataforma de gestión de contenidos interactivos'. Se trata, según lo reflejado en el dictamen del Gobierno central -el que adjudica los fondos aunque vienen de Bruselas-, de una iniciativa para «la mejora de la experiencia y la eficiencia turística, la optimización de la gestión de flujos turísticos y el fomento del desarrollo económico local».

El Consistorio presentó su proyecto a la línea 2 de esta convocatoria, dotada con 57,3 millones. Córdoba obtuvo 71 puntos, pero la nota de corte -la de la última iniciativa que logró captar fondos- se situó en 77,7 puntos. Con esa calificación, sólo le dio para estar en la lista de espera -por si, por ejemplo, alguno de las Administraciones beneficiarias renunciaran-, aunque lejos incluso de los puestos de cabeza de dicha lista. Porque tiene 23 ayuntamientos por delante.

Precedentes

ABC trató sin éxito de obtener las impresiones de la concejal de Turismo, Marián Aguilar, sobre el resultado de este intento de lograr fondos y sobre el futuro de esta iniciativa que quiere impulsar el Consistorio. No es la primera vez que el Ayuntamiento se topa actuaciones de calado que no logran partidas en las convocatoria de los fondos Next Generation.

Un chasco importante se produjo en agosto de 2022. El Ayuntamiento buscó fondos por esta vía para construir un parque en terrenos situados entre Miralbaida y Noreña. Pero no logró los 2,2 millones que pidió a uno de los programas de estos fondos de la UE. El Consistorio quería que sus trabajos, que durarán un año, comenzaran en las primeras semanas de 2025, pero va acumulando retrasos.

Mayor fue el disgusto para Capitulares en abril de 2023: el Gobierno le denegó la financiación solicitada para los futuros aparcamientos de la Puerta de Córdoba (zona de Vallellano) y Gran Vía Parque (Plaza de Toros). Lo hizo al «no superar los umbrales mínimos de puntuación requeridos en cada fase de valoración». Es decir, fueron eliminados y no llegaron ni a entrar en lista de espera. El Consistorio demandó 13,3 millones y anunció que iba a poner de sus arcas otros 2,9. De ellos, sólo el de Puerta de Córdoba está activado, con trámites en la Gerencia de Urbanismo.