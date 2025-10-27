Suscríbete a
litigio

El Ayuntamiento de Córdoba lleva a la Junta al TSJA por excluirle de ayudas alegando que era moroso con la Seguridad Social

Capitulares asegura que las certificaciones aportas muestran que no hay débito

Imagen de un Pleno del Ayuntamiento de Córdoba
Imagen de un Pleno del Ayuntamiento de Córdoba valerio merino

J. Pino / B. López

Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba va a llevar a los tribunales a la Junta de Andalucía por desestimar una ayuda solicitada el verano pasado para impulsar y promover el comercio y la artesanía después de que la Delegación Territorial de Empleo se apoyara en que el ... Consistorio no cumplía el requisito de no tener deudas pendientes con la Tesorería General de la Seguridad Social.

