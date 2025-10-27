El Ayuntamiento de Córdoba lleva a la Junta al TSJA por excluirle de ayudas alegando que era moroso con la Seguridad Social

El Ayuntamiento de Córdoba va a llevar a los tribunales a la Junta de Andalucía por desestimar una ayuda solicitada el verano pasado para impulsar y promover el comercio y la artesanía después de que la Delegación Territorial de Empleo se apoyara en que el ... Consistorio no cumplía el requisito de no tener deudas pendientes con la Tesorería General de la Seguridad Social.

El asunto ha pasado este lunes por la Junta de Gobierno Local. La Asesoría Jurídica del Consitorio defiende la necesidad de acudir a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA al considerar que Capitulares fue apartada injustamente de este proceso de ayudas.

Según el documento que argumenta la posición de los letrados municipales, al que ha tenido acceso ABC, el Ayuntamiento acudió a una convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva del Gobierno autonómico dirigidas a municipios para mejorar, promover y modernizar el comercio y la artesania.

Decisión «contraria a los interes del Consistorio»

Sin embargo, se desestimó la solicitud de partipación al señalar la Junta que el Consistorio no cumplía con el requisitio de no tener deudas pendientes con la Tesorería General de la Seguridad Social. El gobierno municipal presentó recurso de reposición, en la vía administrativa, «acompañando certificaciones positivas expedidas por la Tesorería» para demostrar que está al corriente de pago en sus obligaciones.

Sin embargo, explica la Asesoría Jurídica, la Delegación de empleo, Empresa y Trabajo Autónomo rechazo dicho recurso. Por ello, a juicio de los abogados del Ayuntamiento, «la interpretación que hace la Junta no es ajustada a derecho, porque ha quedado acreditada la inexistencia de deudas con la Seguridad Social por parte de nuestra administración». Ante una decisión «contraria a los intereses del Consistorio» piden que se acuda a la Justicia, tal y como se ha aprobado en la Junta de Gobierno Local.