El Ayuntamiento de Córdoba empieza la plantación de otros 3.000 árboles en los alcorques vacíos

El Ayuntamiento de Córdoba ha iniciado este jueves la plantación de otros 3.000 árboles en los miles de alcorques vacíos que hay aún en la ciudad, siguiendo la hoja de ruta trazada en el plan ordinario del Consistorio para la ... replantación arbórea (no confundir con el plan director, que se presentará próximamente).

El delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ruiz Madrugada, ha iniciado el proceso de plantación este jueves en Ronda de la Manca, en las confluencias de la avenida Barcelona con la avenida de Libia, en el este de la capital.

El plan ordinario de plantación para este curso 2025-2026, ya que abarca los meses de otoño e invierno, está previsto que permita plantar otros 3.000 árboles. El presupuesto previsto para esta intervención es de 900.000 euros, mientras que el plazo de ejecución se desarrollará «desde noviembre hasta marzo» de 2026, según ha desvelado Madruga.

La plantación de estos 3.000 árboles se realizará en los más de «8.000 alcorques vacíos» que hay actualmente en la ciudad, tal y como ha explicado el delegado de Infraestructuras. En este caso, los tres mil nuevos árboles se suman a los 1.200 que se replantaron en el primer año de este segundo mandato del PP al frente de Capitulares y los 1.800 que se plantaron en el segundo.

Seis mil árboles durante el mandato

Por tanto, a los tres mil ya plantados en los dos ejercicios anteriores se unirán estos otros tres mil. En total, durante este mandato se habrán plantado 6.000 árboles dentro del plan ordinario de la delegación. Madruga ha destacado que la media de plantación está muy por encima de otros mandatos y gobiernos de otro color político, cuando la media anual de reposición era de «600 a 800 árboles al año».

Además de calles y avenidas, Madruga ha informado que 173 árboles de los tres mil previstos en esta temporada se ejecutarán en el interior de 14 colegios públicos de la ciudad.

El delegado también ha explicado que en estos tres mil árboles de esta temporada (6.000 durante el mandato) habría que sumar la plantación de otras zonas de la ciudad que no están incluidas en este plan ordinario. Hay tres casos evidentes: habría que sumar los árboles que se han plantado y plantarán en los nuevos parques, los cerca de 180 que se plantarán en el recinto del Arenal y también los colocados recientemente en la reforma de la calle Luis Ponce León (otros 30).

A este plan ordinario, el Ayuntamiento de Córdoba unirá en breve el plan director de arbolado. En este caso, el objetivo sigue siendo que Córdoba incremente entre el 18 y el 25 por ciento su cobertura arbórea en toda la capital.

Para ello, se presentará el próximo mes cómo se ejecutará, para detallar que «tendremos que ir sustituyendo arbolado, arbolado que ya está en su fase final de vida o arbolado que no aporta mucho más allá que el componente estético, pues tendremos que ir viendo cómo vamos sustituyendo alguno y plantando árboles de más porte, pero todo eso es lo que nos va a marcar el plan director», ha finalizado Madruga.