Medio ambiente

El Ayuntamiento de Córdoba empieza la plantación de otros 3.000 árboles en los alcorques vacíos

El delegado Miguel Ruiz Madruga detalla que este plan ordinario comenzará en noviembre y finalizará en marzo con un coste de 900.000 euros

Así es la reforma de Ollerías para los vecinos: corredor de sombra, mediana con árboles y soportales accesibles

Inicio de la plantación de árboles este jueves en Ronda de la Manca
Javier Gómez

Javier Gómez

Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha iniciado este jueves la plantación de otros 3.000 árboles en los miles de alcorques vacíos que hay aún en la ciudad, siguiendo la hoja de ruta trazada en el plan ordinario del Consistorio para la ... replantación arbórea (no confundir con el plan director, que se presentará próximamente).

