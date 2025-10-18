Suscríbete a
ABC Premium
Directo
La Misión de la Esperanza de Triana: sigue el traslado a la capilla de los Marineros

Urbanismo

El Ayuntamiento de Córdoba no decidirá hasta finales de 2026 si amplía las zonas en que no se autorizarán más pisos turísticos

Urbanismo avanza que será entonces cuando se conozcan los resultados del estudio recién encargado

El Ayuntamiento de Córdoba actualizará en 2026 el estudio para limitar los pisos turísticos en otros barrios

Viviendas de uso turístico en Córdoba
Viviendas de uso turístico en Córdoba Valerio Merino
Luis Miranda

Luis Miranda

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La situación de las viviendas de uso turístico y el reparto de las zonas en que no se podrán autorizar más continuará tal y como está ahora durante al menos un año más. El Ayuntamiento de Córdoba mantendrá el estatus actual y no ... lo revisará hasta octubre de 2026.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app