El Ayuntamiento de Córdoba no decidirá hasta finales de 2026 si amplía las zonas en que no se autorizarán más pisos turísticos

La situación de las viviendas de uso turístico y el reparto de las zonas en que no se podrán autorizar más continuará tal y como está ahora durante al menos un año más. El Ayuntamiento de Córdoba mantendrá el estatus actual y no ... lo revisará hasta octubre de 2026.

Es lo que ha puesto de manifiesto el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, en una reciente reunión de la Comisión de Licencias del organismo autónomo. En el apartado de ruegos y preguntas, la concejal socialista Carmen González, pidió que se considere ampliar la moratoria de licencias.

Noticia Relacionada La Junta de Andalucía responde a Sánchez y anuncia que elimina 1.100 licencias de pisos turísticos en Sevilla capital ABC de Sevilla En total, la Consejería de Turismo ha eliminado del registro 1.251 viviendas de este tipo en toda la provincia

Carmen González apelaba además al «interés general» para ampliar las zonas en que no se pueden autorizar más viviendas de uso turístico y destacaba cómo han crecido las reservas un 360 por ciento en los últimos meses, lo que puede generar conflictos con los residentes.

Torrico ha recordado que suponen apenas el 6 por ciento de la oferta turística de la ciudad, pero también ha desvelado con cierta precisión el momento en que se tomarán decisiones sobre las viviendas de uso turístico: octubre de 2026. No sé sabrá hasta entonces si se amplían o no las zonas en que no se podrán autorizar las nuevas.

Su anuncio va en línea con el del alcalde de Córdoba, José María Bellido, de actualizar la regulación de las viviendas de uso turístico (distintas de los complejos de apartamentos) mediante un estudio que arrojase nuevos datos. De ahí tendrían que salir, según lo obtenido, nuevas medidas.

Tres zonas

La moratoria actual, aprobada por el Ayuntamiento hace un año, establece que no se pueden conceder nuevas licencias en el Centro, el Casco Histórico y el Sur, que es donde se había encontrado más concentración de viviendas de uso turístico en detrimento de las residencias estables.

Se establecen además distintos niveles, de forma que hay zonas saturadas en que no se pueden abrir más viviendas de uso turístico, otras con un nivel de vigilancia superior y otras de crecimiento libre.

El futuro estudio, cuyas conclusiones y decisiones tienen que conocerse hasta finales de 2026, determinará si hay nuevos distritos en que se limitan estas opciones de alojamiento que se han convertido en muy relevantes en los últimos años.