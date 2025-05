El Ayuntamiento de Córdoba consigue pagar en plazo a sus proveedores tras 26 meses sin lograrlo

El Ayuntamiento de Córdoba logró en marzo entrar dentro del periodo medio de pago a proveedores -deudas comerciales; no las que tiene con la banca-, marcado por la ley: no debe superar los 30 días. Y es noticia porque hacía 26 meses que no lo conseguía. De hecho, es un viejo problema del Consistorio. El alcalde, el popular José María Bellido, no lo ha obviado.

En el gobierno municipal tienen puestas sus miras en que la nueva plataforma digital que está empezando a implantar el Consistorio les ayude a mejorar en esta materia. Porque lo que requiere Capitulares es agilizar estos desembolsos, dado que sí tiene una buena situación económica. Ha sido en marzo (último periodo disponible) cuando el Ayuntamiento consolidado -incluye al Consistorio más sus institutos y una de sus empresas (Sadeco)- ha logrado volver a situarse por debajo del límite normativo para pagar a quienes le surten de bienes, servicios u obras.

Según el portal de trasparencia del Ayuntamiento, el tiempo medio de abono a proveedores se situó en el tercer mes del presente ejercicio en 26,7 días; por debajo de las 30 jornadas fijadas normativamente.

Dicho indicador surge del cruce de dos parámetros. El primero sale de sumar la multiplicación de la ratio de los días que se tardaron en pagar las facturas desembolsadas en marzo (10,94) por la cantidad abonada (10,83 millones) con la multiplicación del promedio de jornadas que acumulan los albaranes pendientes de pago (49,66) por el dinero que aún estaba por abonar al acabar el tercer mes de 2025 (7,4 millones). La cantidad resultante (487,61 millones de días) se divide por la suma de los pagos efectuados y el dinero pendiente de abonar (18,26 millones) y se obtienen los citados 26,7 días de periodo medio de pago a proveedores.

Para encontrar el anterior mes en el que lo consiguió, hay que retroceder hasta diciembre de 2022, cuando esa ratio quedó fijada en 27,7 jornadas. Es decir, se encadenaron 26 meses de incumplimientos. En el citado 2022, hubo otros dos periodos en el que también consiguió moverse dentro de la norma. Fueron noviembre (28,9) y junio (29,5).

Eso sí, este indicador corresponde a la media consolidada. Si se desmenuza, hubo tres entes dependientes del Consistorio que superaron el límite normativo. El peor guarismo se registró en el Instituto Municipal de Deportes, que situó su periodo medio de pago a proveedores durante marzo en 64,1, jornadas. Es más del doble del tiempo máximo fijado legalmente.

Incurre también en incumplimiento la Orquesta de Córdoba (48,3 jornadas de media) y la Gerencia de Urbanismo. Esta última se queda, eso sí, rozando el cumplimiento, porque su ratio estuvo en el tercer mes en 31,5 días.

Entre los que sí consiguieron alcanzar el tiempo fijado para el abono, el mejor dato lo tuvo el Instituto Municipal de Gestión Medioambiental (Jardín Botánico), con 9,83 jornadas. El podio lo completaron Sadeco (la empresa municipal de limpieza), con 10,1, y el ente de Turismo (Imtur), con 10,59.

Lograron igualmente un indicador dentro del margen legal los Institutos de Artes Escénicas (12,4) y Desarrollo Económico (12,7) y el Ayuntamiento como matriz. El Consistorio en solitario se situó en 28,3 jornadas en el periodo medio de pago a proveedores.

Más allá de este dato puntual positivo, los problemas del Consistorio para pagar a tiempo a sus proveedores son más que evidentes. De ellos deja constancia, por ejemplo, el informe de la Intervención municipal sobre el cumplimiento de distintos parámetros con motivo de la liquidación de los prepuestos de 2024, que pasará hoy por el Pleno. En él, se indica que, a lo largo del pasado ejercicio, el Consistorio, como consolidado, «ha superado el límite de los 30 días todos los meses del año, por lo que durante dicho ejercicio no ha existido sostenibilidad de la deuda comercial, conforme a lo fijado por la ley».

El documento adjunta una tabla en la que se puede apreciar la evolución mes a mes. Los periodos en los que el Ayuntamiento estuvo más cerca de no superar la cifra mágica en esta materia fueron noviembre (34,4) y diciembre (32,6). Por el contrario, los indicadores más elevados se alcanzaron en septiembre (58,1) y octubre (52,2).

Plataforma digital

El informe indica que en 2024 el Ayuntamiento sí estuvo dentro de los parámetros fijados de estabilidad presupuestaria; regla de gasto y sostenibilidad financiera (su nivel de endeudamiento está en el 46,9%, muy por debajo del 110% máximo).

A partir de ahora, habrá que ver cómo evoluciona el indicador positivo de marzo. Porque, más allá del trabajo que se está haciendo en el gobierno municipal por rebajar el tiempo que tarda en pagar a las empresas con las que ha establecido contratos, hay que tener en cuenta que la gran herramienta para dar impulso a estos desembolsos necesita un tiempo para su puesta en marcha total.

El Ayuntamiento confía en una potente plataforma digital por la que abonará seis millones -la vinculación se formalizó a finales de febrero-. Este instrumento le debe ayudar, además, a desatascar la tramitación del padrón, que tiene mucho margen de mejora. El Consistorio arrastra en los últimos años el obstáculo de trabajar con un sistema que ha quedado anticuado.

En el caso del abono de facturas, está previsto que se le imprima celeridad con una gestión totalmente electrónica del proceso. Ahora bien, los frutos de esta medida no se verán ya. La firma ganadora del concurso que se abrió para incorporar esta plataforma, T-Systems ITC Iberia, tiene un plazo máximo de un año para implantarla al completo. Sus aplicaciones informáticas deben estar disponibles en seis meses.