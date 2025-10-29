El Ayuntamiento de Córdoba cierra los parques públicos ante el aviso amarillo por viento y lluvias

Ante la previsión meteorológica emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este martes, en la que se anuncian fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y lluvias intensas, el Ayuntamiento de Córdoba ha decidido proceder de forma inmediata ... al cierre de todos los parques públicos de la ciudad.

La medida afecta también a las instalaciones del Real Jardín Botánico, la Ciudad de los Niños y el Zoológico, que permanecerán cerradas durante toda la jornada de hoy como medida preventiva para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

En Córdoba capital, la Aemet mantiene activo el aviso amarillo por viento, lluvias y tormentas, con precipitaciones que podrían alcanzar los 25 litros por metro cuadrado en una hora.

El Ayuntamiento ha recomendado extremar la precaución ante posibles caídas de ramas, árboles o elementos del mobiliario urbano, así como evitar el tránsito por zonas arboladas o parques durante la vigencia del aviso meteorológico.