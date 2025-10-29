Suscríbete a
Andalucía lanza el aviso rojo en la costa de Huelva por riesgo de inundaciones
El tiempo
Sevilla, en alerta naranja por fuertes lluvias: estas son las peores horas

el tiempo

El Ayuntamiento de Córdoba cierra los parques públicos ante el aviso amarillo por viento y lluvias

Las rachas podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora y las precipitaciones los 25 litros por hora, según la Aemet

Alerta amarilla: la borrasca Benjamín descarga más de 13 litros por metro cuadrado en Córdoba capital en solo 3 horas

El parque de Colón cerrado
El parque de Colón cerrado

ABC Córdoba

Córdoba

Ante la previsión meteorológica emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este martes, en la que se anuncian fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y lluvias intensas, el Ayuntamiento de Córdoba ha decidido proceder de forma inmediata ... al cierre de todos los parques públicos de la ciudad.

