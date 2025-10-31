El Ayuntamiento de Córdoba busca trabajadores: estas son las 36 plazas disponibles

El Ayuntamiento de Córdoba ha lanzado una nueva convocatoria de 36 plazas de empleo público, que abarcan diferentes categorías profesionales dentro de la administración local. Las resoluciones, publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recogen puestos en las áreas de cultura, jardinería, ... gestión administrativa y protocolo.

Entre las vacantes destacan diez plazas de animador/a sociocultural, dieciséis de auxiliar jardinero/a, ocho de técnico/a de gestión y dos de auxiliar de protocolo, todas ellas convocadas por el sistema de oposición en turno libre, lo que permite la participación de cualquier persona que cumpla los requisitos establecidos en las bases.

Plazos

Las bases completas de cada proceso selectivo se encuentran publicadas en distintos números del Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, donde también figuran las rectificaciones o extractos correspondientes.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de cada resolución en el BOE. Los sucesivos anuncios y comunicaciones sobre los procesos se difundirán conforme a lo previsto en las bases de cada convocatoria.