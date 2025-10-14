Suscríbete a
ABC Premium

turismo interior

El Ayuntamiento de Córdoba activa visitas guiadas a los barrios periféricos para conocer su patrimonio

La iniciativa es gratis y se desarrollará entre los días 8 y 29 de noviembre en El Higuerón, Cerro Muriano, Santa Cruz, Villarrubia, Trassierra, Alcolea y Carrera del Caballo

El Ayuntamiento actualizará en 2026 los barrios limitados a pisos turísticos

Los concejales Torrico y Madruga, en la presentación del programa 'Conoce tus barrios periféricos'
Los concejales Torrico y Madruga, en la presentación del programa 'Conoce tus barrios periféricos' ABc
Javier Gómez

Javier Gómez

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Córdoba ha puesto en marcha el programa 'Conoce las barriadas periféricas' con el objetivo de que los vecinos del casco urbano de la capital conozcan el extenso patrimonio de los barrios del extrarradio de la ciudad.

Noticia Relacionada

El plan para ... que los vecinos de Córdoba puedan conocer los barrios de la periferia comenzará el 8 de noviembre y se desarrollará hasta el 29 del mismo mes. Cuenta con un presupuesto de algo más de 12.000 euros. La actividad se desarrollará a través de visitas guiadas, que serán de carácter gratuito.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app