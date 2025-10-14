El Ayuntamiento de Córdoba activa visitas guiadas a los barrios periféricos para conocer su patrimonio

El Ayuntamiento de Córdoba ha puesto en marcha el programa 'Conoce las barriadas periféricas' con el objetivo de que los vecinos del casco urbano de la capital conozcan el extenso patrimonio de los barrios del extrarradio de la ciudad.

El plan para ... que los vecinos de Córdoba puedan conocer los barrios de la periferia comenzará el 8 de noviembre y se desarrollará hasta el 29 del mismo mes. Cuenta con un presupuesto de algo más de 12.000 euros. La actividad se desarrollará a través de visitas guiadas, que serán de carácter gratuito.

El objetivo de esta iniciativa es que «igual que los vecinos de la periferia vienen a Córdoba, haya también una propuesta para que los 'capitalinos' puedan conocer el bello patrimonio de los barrios de la periferia», ha señalado este martes el delegado de Participación Ciudadana, Miguel Ruiz Madruga. Visitas: días y lugares que ver Las visitas guiadas se realizarán desde el centro de la ciudad, donde un autobús recogerá a las personas inscritas para llevarlos al punto de destino. La vuelta también se hará en autobús. La inscripción, que se abrirá en los próximos días, podrá realizarse en la web de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba. Serán 60 personas por destino. Los días previstos para que los cordobeses puedan visitar los barrios periféricos son: El Higuerón (8 de noviembre), Cerro Muriano (9 de noviembre), Santa Cruz (15 de noviembre), Villarrubia (16 de noviembre), Trassierra (22 de noviembre), Alcolea (23 de noviembre) y Levante Este-Carrera del Caballo (29 de noviembre). El patrimonio que podrá visitarse en cada caso es, en el El Higuerón, la Iglesia de San Isidro Labrador, Aeropuerto, CRV Medina Azahara; en Cerro Muriano, el Museo del Cobre, Cerro de la Coja, Restos de fundiciones Córdoba Copper Company, La Piedra Horadada, la Parroquia de Santa Bárbara y antigua estación de Obejo; en Santa Cruz, Yacimiento de Ategua, anntiguo silo, Horno La Tradición, iglesia de Santa Cruz y estudio del escultor cordobés José M.a Serrano Carriel. En Villarrubia, Cuevas de las Nieves, Fábrica de Levadura y la iglesia del Carmen; en Trassierra, Fuente del Elefante, Museo Micológico, la iglesia de Santa María de Trassierra; en Alcolea, el Puente de Alcolea, Castillo de la Isabela, parroquia de los Ángeles y la Ermita; en Levante Este (Carrera del Caballo-Paraíso Arenal), zona Paraíso Arenal, Santuario de la Virgen de Linares y entorno natural de la zona.

