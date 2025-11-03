El Ayuntamiento de Córdoba activa mejoras en varias calles de San Rafael de la Albaida

El Ayuntamiento de Córdoba va a intervenir en las principales calles del barrio de San Rafael de la Albaida, según ha informado este lunes el teniente de alcalde de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, al término de la Junta de Gobierno Local. En concreto ... esta sesión ha adjudicado las obras de la calle Manifestación -arteria central del barrio- a la empresa Firprosa por 400.605 euros.

Madruga ha explicado que «vamos a mejorar los acerados, a continuar con el mismo estilo de la calle Consejo de Distrito, que fue la primera que hemos reformado en este mandato, por lo que vamos a hacer acerados de adoquín y con una medida de anchura de acerado de 2,25 metros».

Actuación en Representación

A su vez esta reforma integral de la calle Manifestación va a ver mejorado su alumbrado público con la instalación de 17 farolas con báculos de 5 metros e iluminación LED. «Vamos a mantener el arbolado existente, no podemos plantar arbolado nuevo o más arbolado porque compromete los servicios que hay debajo», ha dicho Ruiz Madruga.

Además, el edil de Infraestructuras ha anunciado dos actuaciones más en este barrio marcado por el tránsito del canal del Guadalmellato que lo parte en dos. Una es la retirada de los postes de hormigón y de los postes de madera que tienen en varias calles de ese barrio, pero aprovechando esta reforma integral.

La otra es la redacción del proyecto de la calle Representación, que está a punto de culminarse, y que es la vía que linda con el nuevo parque del Flamenco. «También una actuación importante porque ahí vamos a construir acerado que no existe, vamos a generar plazas de aparcamiento en batería». «Creo que cumplimos con este barrio, con estas tres actuaciones que vamos a hacer en este mandato y abierto a que si hubiera cobertura presupuestaria pudiéramos hacer alguna más».