Cultura

El Ayuntamiento de Carcabuey desiste del polémico proyecto de teatro y lo hará en el edificio de El Parador

Descarta la idea de un edificio contemporáneo en pleno corazón de la localidad

Proyecto desechado del teatro de Carcabuey
Proyecto desechado del teatro de Carcabuey ABC
Luis Miranda

Luis Miranda

Córdoba

El Ayuntamiento de Carcabuey ha descartado definitivamente el antiguo proyecto para el teatro y espacio escénico de la localidad y ha adquirido un nuevo espacio, el antiguo edificio de El Parador, para levantar este equipamiento cultural.

Se trata de una operación valorada en ... 116.725 euros, que según el Ayuntamiento permitirá contar «con un espacio más amplio y accesible», y además un considerable ahorro, que ahora se destinará a la nueva residencia de personas mayores.

