El Ayuntamiento de Carcabuey desiste del polémico proyecto de teatro y lo hará en el edificio de El Parador

El Ayuntamiento de Carcabuey ha descartado definitivamente el antiguo proyecto para el teatro y espacio escénico de la localidad y ha adquirido un nuevo espacio, el antiguo edificio de El Parador, para levantar este equipamiento cultural.

Se trata de una operación valorada en ... 116.725 euros, que según el Ayuntamiento permitirá contar «con un espacio más amplio y accesible», y además un considerable ahorro, que ahora se destinará a la nueva residencia de personas mayores.

El alcalde, Juan Miguel Sánchez (IU), explicó que será un proyecto que contará con el Servicio de Asesoramiento Urbanístico de la Diputación Provincial de Córdoba y se ubicará en una zona próxima a otros equipamientos clave.

Se descarta así el proyecto de hacer un edificio de estética contemporánea en Carcabuey, una localidad de la Subbética con una estampa muy tradicional, que además hubiera supuesto una inversión de entre dos y tres millones de euros, bastante cuantiosa para el Ayuntamiento de un pueblo de 2.300 habitantes.

Viabilidad

La propuesta incluso se planteó al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, por su carácter «estratégico», el pasado julio, aunque tuvo siempre mucha oposición por parte de los vecinos y de los demás grupos políticos en el Ayuntamiento de Carcabuey.

Precisamente el PP ha sido el primero en celebrar la decisión de «cambiar definitivamente la ubicación y proyecto del teatro municipal». «Es una reivindicación que hemos venido planteando desde el primer momento en que conocimos el proyecto inicial previsto en la plaza», ha asegurado.

Para los populares, el proyecto anterior «carecía de un estudio serio de viabilidad, no respondía a una necesidad real del municipio debido a su elevadísimo coste, y suponía un atentado estético en pleno corazón del pueblo».

Por eso habían insistido en « buscar un emplazamiento más adecuado y con un coste sensiblemente menor, algo que finalmente ha sido atendido». Sí que han lamentado «el despilfarro económico derivado de la redacción del antiguo proyecto, que ha supuesto un gasto de aproximadamente 90.000 euros».