El Ayuntamiento de Cabra mejora la vigilancia urbana con nuevas cámaras de seguridad

El Ayuntamiento de Cabra ha vuelto a aumentar el número de equipos de videovigilancia situados en zonas estratégicas de la localidad, los cuales son monitorizados y controlados desde las dependencias de la Policía Municipal. Estos sistemas no solo sirven para realizar un control del tráfico en la ciudad, sino que también han facilitado la resolución de diversos actos vandálicos, accidentes ocurridos dentro del casco urbano, robos e incluso han sido cruciales para seguir la pista a individuos que han protagonizado actos delictivos.

De este modo, desde el centro de pantallas ubicado en el interior del edificio donde la Policía Local tiene su sede, en el entorno de la urbanización Blas Infante, los agentes pueden realizar un seguimiento constante del sistema, lo que resulta de gran ayuda para controlar puntos estratégicos de la ciudad donde el tráfico puede colapsarse en hora punta, así como para percatarse de cualquier movimiento sospechoso que pueda generar indicios de actividades delictivas (robos, intentos de allanamientos, ocupación, etc.) en puntos sensibles como urbanizaciones, polígonos industriales o áreas de estacionamiento.

El delegado municipal de Seguridad y Tráfico del Ayuntamiento de Cabra, Guillermo González, ha detallado que «la red de cámaras tiene como objetivo fundamental la vigilancia de los accesos, vías principales y edificios públicos, reforzando así tanto la prevención de incidentes como la capacidad de respuesta ante situaciones que puedan alterar el orden público o poner en riesgo a la ciudadanía», recalcando, además, que a raíz de los sucesos ocurridos hace unos meses en la zona del Aradillo, situada cerca del Hospital Infanta Margarita, el Consistorio «ha reforzado la presencia de cámaras en este sector, incluyendo la instalación de nuevos dispositivos tanto en uno de los principales accesos como en varios puntos estratégicos del entorno».

No solo este entorno ha visto mejorada la vigilancia, sino que también se ha incrementado la cobertura en otro acceso clave a la ciudad egabrense, como es la entrada por la carretera de Monturque. Es además intención del Consistorio reforzar la vigilancia en las entradas al casco urbano. De hecho, algunas de estas cámaras recientemente instaladas están equipadas con tecnología de última generación que permite, entre otras funcionalidades, la detección y lectura automática de matrículas de los vehículos.

González ha recalcado que «las cámaras por sí solas no evitan los actos delictivos, pero se han demostrado determinantes en la resolución y esclarecimiento de los casos que se producen». En este sentido, ha puesto de relieve el papel clave que desempeña el sistema de videovigilancia «como herramienta de apoyo para las fuerzas de seguridad y la labor que desarrollan en el municipio».

Implantación progresiva

Cabe destacar que el proyecto de videovigilancia en las vías públicas de Cabra comenzó a implantarse en 2011 y, desde entonces, ha ido ampliándose de forma progresiva, en función de las necesidades de la ciudad y de los distintos escenarios de actuación en materia de seguridad y movilidad. Es importante recordar que ya cuentan con cámaras en las inmediaciones del Ayuntamiento, la Ciudad de los Niños, la Plaza Vieja, las cercanías del Centro Adie, el Parque de la Tejera, así como en zonas de gran afluencia vehicular, como la Plaza de la Constitución.

Progresivamente, diversas dependencias municipales han sido dotadas de este tipo de sistemas, como ha sido el caso del Punto Limpio, donde se instalaron cámaras para evitar actos incívicos en los exteriores, como el abandono de enseres y otros residuos.