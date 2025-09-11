El Ayuntamiento de Cabra destina 250.000 euros a ayudas al alquiler de los jóvenes

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, y la delegada de Juventud del Ayuntamiento de Cabra, Sara Alguacil, han informado este jueves sobre la convocatoria 2025 del programa de ayudas al alquiler de vivienda para jóvenes, un programa «que vuelve a incrementarse un año más en su cuantía, en esta ocasión en un 25%, alcanzando la histórica cifra de 250.000 euros», según el alcalde.

En el ámbito económico, Priego ha puesto de relieve que esta inversión «se nutre de los remanentes positivos de Tesorería que posee el Ayuntamiento, lo que viene a refrendar la gestión económica que hemos desarrollado desde que llegamos al Gobierno local» y que, en opinión del alcalde, «nos sigue consolidando como uno de los ayuntamientos con mayor financiación social en Andalucía y el conjunto del país».

Noticia Relacionada Córdoba, quinta capital española en la que es más rentable alquilar un piso ABC Córdoba El 7% de las viviendas se arrendaron en menos de 24 horas en el segundo trimestre

De otra parte, el máximo responsable municipal también ha subrayado que este programa «persigue estimular y potenciar el mercado del alquiler en la ciudad», indicando que podrán concurrir a estas ayudas personas de entre 16 y 40 años a través de dos líneas, una para personas ya empadronadas en Cabra y otra para aquellas que se empadronen cumpliendo los requisitos de esta convocatoria «y que, en todo caso, habrán de estar en esta situación censal al menos durante los próximos dos años», ha apuntado.

Respecto a la subvención, cubrirá hasta el 75% del total de las cuotas mensuales justificadas a lo largo de este año 2025 hasta un máximo de 200 euros mensuales, lo que sitúa la cantidad máxima subvencionable por solicitante en 2.400 euros.

«Tenemos la seguridad de que podremos ayudar a más de un centenar de familias y jóvenes en nuestra ciudad con esta convocatoria», ha cifrado Priego.

Requisitos

La delegada de Juventud, Sara Alguacil, ha profundizado en los requisitos necesarios para optar a estas ayudas, destacando que sólo se concederá una ayuda por unidad de convivencia «de manera que ninguno de sus miembros podrá formar parte de dos solicitudes, con la finalidad de poder llegar al mayor número posible de solicitantes».

Las solicitudes, cuyo modelo se podrá conseguir a través del código QR que aparece tanto en la cartelería como en los folletos informativos de la convocatoria, se podrán formalizar entre los días 1 y 31 de octubre a través del Registro del Ayuntamiento de Cabra, de forma presencial o telemática en este enlace, pudiendo obtener toda la información en la Casa de la Juventud «donde el personal técnico podrá atender a las personas interesadas», ha señalado Alguacil.

Respecto a la documentación necesaria para formalizar la solicitud, la edil ha informado de que será necesaria la copia del NIF o NIE del solicitante y del resto de miembros de la unidad de convivencia, una copia del contrato de alquiler vigente en el que figure como titular la persona solicitante, justificantes del pago del alquiler hasta el día de la presentación de la solicitud y un certificado de titularidad de cuenta bancaria.

«Hemos habilitado una casilla para que los solicitantes den su consentimiento a fin de poder consultar desde el Ayuntamiento esta información directamente con las administraciones, de tal manera que podremos agilizar mucho el proceso», ha concluido la edil.