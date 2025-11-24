Suscríbete a
Subbética

El Ayuntamiento de Cabra ampliará el yacimiento de la Villa del Mitra tras la adquisición de una parcela colindante

La operación, cercana a los 70.000 euros, permitirá futuras investigaciones arqueológicas en este terreno de casi 1.700 metros cuadrados

Zona de mosaicos y estancias de la Villa del Mitra de Cabra
ABC Córdoba

Córdoba

El Ayuntamiento de Cabra ha adquirido una parcela de 1.672 metros cuadrados situada junto al yacimiento arqueológico de la Villa del Mitra, uno de los enclaves históricos de época romana más relevantes del municipio. La operación, formalizada por un importe de 68. ... 173 euros, permitirá «ampliar la zona de protección y avanzar en su conservación, investigación y difusión», ha explicado el consistorio.

