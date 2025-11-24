El Ayuntamiento de Cabra ampliará el yacimiento de la Villa del Mitra tras la adquisición de una parcela colindante

El Ayuntamiento de Cabra ha adquirido una parcela de 1.672 metros cuadrados situada junto al yacimiento arqueológico de la Villa del Mitra, uno de los enclaves históricos de época romana más relevantes del municipio. La operación, formalizada por un importe de 68. ... 173 euros, permitirá «ampliar la zona de protección y avanzar en su conservación, investigación y difusión», ha explicado el consistorio.

La finca, colindante con el área actualmente visitable, podría albergar en su subsuelo restos arqueológicos de interés, lo que abre la puerta a futuras prospecciones y trabajos de excavación destinados a ampliar el conocimiento científico sobre este importante conjunto romano.

Noticia Relacionada El Ayuntamiento de Cabra suspende temporalmente las licencias para la instalación de plantas de biogás Beatriz Mora La posibilidad de construir estas infraestructuras en el municipios lleva meses generando crispación social y política

Asimismo, la adquisición posibilitará desarrollar mejoras en los accesos y servicios del entorno, contemplándose la creación de una zona de aparcamiento y el acondicionamiento de los accesos para hacer más fácil su visita, mejorar la experiencia turística y «contribuir a impulsar la oferta cultural y patrimonial de Cabra».

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha señalado que con esta actuación «el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la protección del patrimonio histórico, la promoción cultural y el impulso de un modelo de desarrollo sostenible que consolida a Cabra como referente en la gestión, conservación y puesta en valor de su legado».

Asimismo, el máximo responsable municipal ha querido expresar su agradecimiento a la familia propietaria del terreno por «su disposición absoluta en todo momento, su sensibilidad hacia el valor arqueológico que esconde este subsuelo y su colaboración para facilitar una operación que permitirá avanzar en el estudio y la preservación de uno de los espacios patrimoniales más importantes de nuestra ciudad».