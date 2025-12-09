Estas son las ayudas aprobadas por la Diputación de Córdoba contra el virus del Nilo, pueblo por pueblo

La Diputación de Córdoba ha publicado la lista definitiva de ayudas incluidas en el programa provincial de gastos para luchar contra el virus del Nilo en municipios menores de 50.000 habitantes. Las subvenciones concedidas presentan un abanico que va desde los 1.790 ... euros para Zuheros o los 1.996 euros para Fuente la Lancha, hasta los 8.000 euros asignados a Alcaracejos, Fuente Obejuna e Iznájar, mientras que la mayoría de los municipios se sitúan en torno a los 6.300 euros.

El acuerdo final incorpora varios ajustes. El más destacado es el aumento hasta 8.000 euros de la ayuda destinada al Ayuntamiento de Iznájar, tras la comunicación de la Delegación Territorial de Salud y Consumo, que elevó el nivel de riesgo del municipio de medio a alto. La institución provincial introduce también una rectificación en la cuantía asignada al Ayuntamiento de Lucena, aplicando el sobrante presupuestario contemplado en el programa.

La resolución incluye, además, la inadmisión de la solicitud presentada por la Entidad Local Menor de Algallarín, al haber superado el plazo legal para interponer recurso.

Recurso

Cada beneficiario deberá aportar la financiación adicional necesaria para completar las actividades subvencionadas, debiendo reintegrar únicamente el exceso en caso de que la ayuda supere el gasto real.

Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, los interesados podrán presentar recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, o bien acudir directamente a la vía contencioso-administrativa, con un plazo de dos meses desde la notificación.