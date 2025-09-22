Suscríbete a
Aviserrano abrirá en febrero la macroplanta de los mil empleos en La Carlota

La cárnica, que última las obras junto a la A-4, levanta una gran expectativa laboral en la comarca por su fábrica productiva de pollo y pavo

Pablo Cruz

Córdoba

Quedan ya pocos meses para que La Carlota acoja una nueva gran fábrica cárnica que viene a asentar al municipio como un gran polo de la industria agroalimentaria. Sólo hay que ver la evolución de su población, que roza ya los 15.000 ... habitantes. Se trata del proyecto que lidera el Grupo Aviserrano, con sede en la localidad sevillana de El Viso del Alcor y que está especializada en la producción y comercialización de carne de pollo y pavo. Se trata de una macroplanta situada en el Polígono Industrial de Nuevas Poblaciones, junto a la autovía A-4, cuyas obras comenzaron hace un años y medio. Fuentes de la compañía y el alcalde de La Carlota, Antonio Granados (PSOE), informaron a ABC de que la fecha prevista para la apertura de esta instalación es enero o febrero del próximo año.

