Aviserrano abrirá en febrero la macroplanta de los mil empleos en La Carlota

Quedan ya pocos meses para que La Carlota acoja una nueva gran fábrica cárnica que viene a asentar al municipio como un gran polo de la industria agroalimentaria. Sólo hay que ver la evolución de su población, que roza ya los 15.000 ... habitantes. Se trata del proyecto que lidera el Grupo Aviserrano, con sede en la localidad sevillana de El Viso del Alcor y que está especializada en la producción y comercialización de carne de pollo y pavo. Se trata de una macroplanta situada en el Polígono Industrial de Nuevas Poblaciones, junto a la autovía A-4, cuyas obras comenzaron hace un años y medio. Fuentes de la compañía y el alcalde de La Carlota, Antonio Granados (PSOE), informaron a ABC de que la fecha prevista para la apertura de esta instalación es enero o febrero del próximo año.

Noticia Relacionada La macroplanta de Aviserrano se retrasa hasta principios de 2026 por la lluvia Pablo Cruz La inversión es de 62 millones para construir un centro con la última tecnología

La firma sevillana ya señaló hace algunos meses que las obras iban a un ritmo más lento de lo esperado debido a la intensa pluviometría registrada en invierno y primavera. La intención inicial del grupo era que la factoría estuviera en funcionamiento a finales de 2025. «Los plazos que se manejan dependen que en los próximos meses no haya inconvenientes meteorológicos», apuntó el regidor municipal.

La gran fábrica, en cifras

Las cifras del proyecto no son nada desdeñables. La compañía visueña está realizando una inversión que ronda los 62 millones de euros para edificar un espacio productivo con la marca de una de sus filiales (Avinatur) cuya superficie rondará los 30.000 metros cuadrados y que se levantará sobre una parcela de unos 102.000 metros cuadrados. No obstante, la apuesta de Aviserrano en esta localidad de la Vega del Guadalquivir no se queda ahí, puesto que también ha adquirido otro terreno de unos 90.000 metros cuadrados de suelo industrial con el fin de seguir desarrollando nuevas iniciativas allí. Los datos facilitados por la firma apuntan que la capacidad productiva de la planta será de unos 12.500 pollos y de unos 2.500 pavos a la hora.

Una gran fábrica que revoluciona la comarca Mil empleos directos y 650 indirectos para una población como La Carlota, de las pocas que crece cada año en su censo (ronda los 14.500 habitantes) y que arrastra una comarca pujante que espera como agua de mayo esta apertura y el proceso selectivo de personal, que se iniciará cuando la obra civil esté concluida, para el primer trimestre de 2026. Además, Aviserrano ha comprado otros 90.000 metros cuadrados para nuevas y futuras actividades. ABC

No es la primera incursión que esta empresa lleva a cabo en este municipio. En febrero de 2024 anunció su entrada en el accionariado de La Carloteña, una operación con la que se pretende, entre otros objetivos, que la firma cordobesa alcance una facturación de unos 60 millones de euros en 2028. Para ello, hay en marcha un proyecto de ampliación de las instalaciones de La Carloteña, que conllevará una inversión de unos 9 millones de euros. Los últimos datos que se conocen señalan que el volumen de negocio de Aviserrano se colocó en los 623 millones de euros en 2023.

«Recibimos llamadas telefónicas a diario interesándose por cuándo empieza la selección y qué condiciones se requieren» Antonio Granados Alcalde de La Carlota

Según la información facilitada por la empresa y por el regidor, el grupo sevillano espera generar un millar de puestos de trabajo directos y unos 650 indirectos. Este aspecto ha despertado un gran interés tanto en La Carlota como en otros municipios de la comarca de la Vega del Guadalquivir. «Recibimos llamadas telefónicas a diario interesándose por cuándo comenzará el proceso de selección y qué condiciones se han de reunir», aseguró el primer edil, quien subrayó que «cuando se inicie la fase de contratación, una vez que finalicen las obras de construcción de la planta, comunicaremos a todos los interesados los canales oficiales a donde se tendrán que dirigir para la selección del personal».

Base Logística del Ejército

La Carlota ha tenido en los últimos años un importante tanto desarrollo en el ámbito agroindustrial con grandes grupos del sector ubicados allí como es el caso del ya mencionado de La Carloteña, así como Dafisa o Econatur. Todos ellos se levantan sobre el Polígono Industrial de Nuevas Poblaciones, cuya área total ronda las 80 hectáreas y donde el Ayuntamiento está desarrollando una serie de obras de urbanización por un valor superior a los cuatro millones de euros y que espera concluir coincidiendo con la apertura de la planta de Aviserrano, según detalló el alcalde.

Granados indicó que este espacio productivo no solo está pensado para las empresas del sector primario. «Hemos formado parte desde el principio de la candidatura de Córdoba a albergar la Base Logística del Ejército de Tierra con la intención de poner a disposición de estos terrenos del tejido industrial que estará ligado a la infraestructura del Ministerio de Defensa». El regidor municipal sacó pecho al afirmar que «somos de los pocos municipios de la provincia que ha aumentado su población en la última década, una tendencia positiva que esperamos mantener con estos proyectos industriales que se están desarrollando en la localidad».