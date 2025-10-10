Suscríbete a
Normas

Autorizaciones por cuatro años y regulación de la música: así son las bases de la Feria de Córdoba 2026

Se trata de las últimas antes de la ordenanza prevista para el recinto; a su vez el Ayuntamiento ha presentado las primeras bases de los Patios en Navidad

Así es el primer avance de la nueva ordenanza de la Feria de Córdoba

Mujeres vestidas de traje de gitana pasean por el Real de la Feria de Córdoba
Mujeres vestidas de traje de gitana pasean por el Real de la Feria de Córdoba Valerio Merino

Alfredo Martín-Górriz

Córdoba

Autorizaciones para las casetas durante cuatro años, placas identificativas pagadas por la delegación de Fiestas, recomendaciones sobre horarios y estilos musicales, elevación de los zócalos de las casetas de restauración, carteles de aforo completo o especificaciones sobre rejas y ventanas...

Éstas serán algunas de ... las novedades de las nuevas bases de la Feria de Córdoba para el 2026, las últimas que se publicarán a la espera de la entrada en vigor de la nueva ordenanza que las sustituirá. Las bases para la edición de 2026 se aprobará en la próxima Junta de Gobierno Local junto a las primeras bases también de los 'Patios en Navidad', evento que no contaba hasta el momento con este tipo de regulaciones previas.

